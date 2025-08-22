Слуховете за любовна връзка между Ламин Ямал и Ники Никол се засилват

В последните дни социалните мрежи и испанските медии буквално гърмят от спекулации за възможна романтична афера между изгряващия футболен талант на Барселона Ламин Ямал и популярната аржентинска рапърка Ники Никол. Двамата бяха уловени от папараци на частното летище в Барселона, след като се завърнаха от бляскаво пътешествие в Монако, където са прекарали два незабравими дни заедно.

Слуховете за близостта между младия испански национал и музикалната звезда от Латинска Америка се засилиха още повече, след като стана ясно, че тяхното запознанство е станало на шумното парти по случай 18-ия рожден ден на Ямал. Оттогава чаровната Ники Никол все по-често е забелязвана в каталунската столица, което допълнително разпалва любопитството на феновете.

Двойката е отпътувала за Монако веднага след последната тренировка на Барселона в неделя, а при завръщането си младият нападател категорично заяви, че няма намерение да се оправдава за личния си живот, пътуванията и нестандартните си социални ангажименти.

📷 Lamine Yamal and Nicki Nicole have returned from their trip to Monaco! pic.twitter.com/iSM4Y9pGlY — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) August 20, 2025