Слуховете за любовна връзка между Ламин Ямал и Ники Никол се засилват

22 Август, 2025 23:09 977 8

  • ламин ямал-
  • ники никол-
  • барселона-
  • слухове за връзка-
  • аржентинска певица-
  • футбол-
  • монако-
  • социални мрежи-
  • песо плума-
  • новини за знаменитости

Двамата бяха уловени от папараци на частното летище в Барселона

Слуховете за любовна връзка между Ламин Ямал и Ники Никол се засилват - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В последните дни социалните мрежи и испанските медии буквално гърмят от спекулации за възможна романтична афера между изгряващия футболен талант на Барселона Ламин Ямал и популярната аржентинска рапърка Ники Никол. Двамата бяха уловени от папараци на частното летище в Барселона, след като се завърнаха от бляскаво пътешествие в Монако, където са прекарали два незабравими дни заедно.

Слуховете за близостта между младия испански национал и музикалната звезда от Латинска Америка се засилиха още повече, след като стана ясно, че тяхното запознанство е станало на шумното парти по случай 18-ия рожден ден на Ямал. Оттогава чаровната Ники Никол все по-често е забелязвана в каталунската столица, което допълнително разпалва любопитството на феновете.

Двойката е отпътувала за Монако веднага след последната тренировка на Барселона в неделя, а при завръщането си младият нападател категорично заяви, че няма намерение да се оправдава за личния си живот, пътуванията и нестандартните си социални ангажименти.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дааа

    5 1 Отговор
    Парите правят всеки грозник много красив.

    23:12 22.08.2025

  • 2 Този

    7 1 Отговор
    Недорасляк все още е прос като матрос и кифлата ще му разплаче майката.

    Коментиран от #3

    23:21 22.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Този":

    Ма кифлето изглежда хубаво. Не я знам певица ли е репурка ли е, ама чаровно кифле е.

    23:30 22.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:52 22.08.2025

  • 6 Това

    1 0 Отговор
    камиларче няма да стане нищо с този начин на живот .

    00:04 23.08.2025

  • 7 Бг рапър

    1 0 Отговор
    Отвратителен маймун е тоя!!!

    00:04 23.08.2025

  • 8 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
