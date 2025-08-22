Челси разгроми Уест Хем и записа първа победа във Висшата лига

Челси разби Уест Хем с впечатляващото 5:1 насред Източен Лондон във втория кръг на английската Висша лига.

Домакините от Уест Хем стартираха вихрено и още в шестата минута Лукаш Пакета разтърси мрежата на гостите, давайки надежда на „чуковете“ за първи успех през сезона.

Радостта им обаче се оказа краткотрайна – само девет минути по-късно Жоао Педро възстанови равенството с хладнокръвен завършек, а малко след това попадение на Никлас Фюлкруг бе отменено заради засада.

Челси пое контрола над двубоя и до почивката резултатът вече бе категоричен – Педро Нето в 23-ата и Енцо Фернандес в 34-ата минута буквално „заключиха“ трите точки в полза на гостите.

След паузата Мойсес Кайседо (54') и Трево Чалоба (58') довършиха започнатото, оформяйки крайното 5:1 и оставяйки феновете на „сините“ в екстаз.

За Челси това бе първи триумф в новия шампионат, докато Уест Хем инкасира втора поредна загуба и вече има стряскаща голова разлика 1:8 след само два изиграни мача.