Челси разгроми Уест Хем и записа първа победа във Висшата лига

Челси разби Уест Хем с впечатляващото 5:1 насред Източен Лондон във втория кръг на английската Висша лига.
Домакините от Уест Хем стартираха вихрено и още в шестата минута Лукаш Пакета разтърси мрежата на гостите, давайки надежда на „чуковете“ за първи успех през сезона.
Радостта им обаче се оказа краткотрайна – само девет минути по-късно Жоао Педро възстанови равенството с хладнокръвен завършек, а малко след това попадение на Никлас Фюлкруг бе отменено заради засада.
Челси пое контрола над двубоя и до почивката резултатът вече бе категоричен – Педро Нето в 23-ата и Енцо Фернандес в 34-ата минута буквално „заключиха“ трите точки в полза на гостите.
След паузата Мойсес Кайседо (54') и Трево Чалоба (58') довършиха започнатото, оформяйки крайното 5:1 и оставяйки феновете на „сините“ в екстаз.
За Челси това бе първи триумф в новия шампионат, докато Уест Хем инкасира втора поредна загуба и вече има стряскаща голова разлика 1:8 след само два изиграни мача.
1 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
-----
Кeфф, Keeeф, Keeeффф! Ей това ги чака още хиляди такива oтppenки!
🥳🥳🥳🪰🪱🪳💀🦴🥳
00:14 23.08.2025