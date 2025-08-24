Шефът на Ferrari за Хамилтън: Той не е демотивиран

Ръководителят на отбора на Ferrari във Формула 1 Фредерик Васьор коментира ситуацията около Люис Хамилтън, който звучеше изключително отчаяно след квалификацията за Гран При на Унгария преди лятната пауза.

В нея британецът остана на 12-ти място, докато неговият съотборник Шарл Леклер завоюва полпозишъна. След квалификацията седемкратният шампион заяви, че той е безполезен и Ferrari трябва да го смени, но Васьор смята, че това е напълно нормален коментар, направен под въздействието на адреналина и добави, че Хамилтън не е демотивиран.

„Не трябва да го мотивирам, честно, той е разочарован, но не и демотивиран. Историята е напълно различна и аз мога да го разбера. Понякога пилотите правят коментари, докато са в колата, но надали ще бъде по-добре, ако сложите микрофон в лицето на футболист, докато той е на терена.

„Понякога пилотите правят коментари след като излязат от колата и аз напълно разбирам това разочарование, всички сме разочаровани. Понякога след квалификация или състезание разочарованието е голямо и първоначалната реакция е по-груба, но ние знаем, че натискаме в правилната посока.

„Аз бих предпочел да сме на първото място в квалификацията и състезанията, но ние знаем, че този сезон е напълно различен. Разликите са много малки и когато не ти достига скорост, ти можеш да си 14-ти в квалификацията“, обясни Васьор.