Спортът по ТВ в събота (23 август)

11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Унгария - МАХ Спорт 4

11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Унгария - МАХ Спорт 4

12.00 Волейбол, България – Канада (жени) - МАХ Спорт 2

13.15 Мото Е: първо състезание за Гран при на Унгария - МАХ Спорт 4

13.45 Колоездене: Обиколка на Испания, първи етап - Евроспорт 1

13.50 Мото 3: Мото : квалификация за Гран при на Унгария - МАХ Спорт 4

14.00 Футбол: Падерборн – Фортуна - Диема спорт 3

14.00 Футбол:Хановер – Магдебург - Диема спорт

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

14.00 UFC: Уокър срещу Минянг - МАХ Спорт 3

14.30 Футбол: Манчестър Сити – Тотнъм - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Чарлтън – Лестър - Нова спорт

14.35 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, четвърти етап - Евроспорт 2

15.50 Мото GP: спринт за Гран при на Унгария - МАХ Спорт 4

16.30 Футбол: Байер – Хофенхайм - Диема спорт 3

16.30 Футбол: Айнтрахт – Вердер - Диема спорт

16.30 Волейбол: Сърбия – Украйна (жени) - МАХ Спорт 2

17.00 Футбол: Брентфорд – Астън Вила - Диема спорт 2

17.05 Мото Е: второ състезание за Гран при на Унгария - МАХ Спорт 4

18.00 Футбол: Майорка – Селта - МАХ Спорт 4

18.00 Футбол: Марсилия – Париж - Нова спорт

19.00 Футбол: Монтана – Септември София - Диема спорт

19.30 Футбол: Дженоа – Лече - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Сасуоло – Наполи - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: Арсенал – Лийдс - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Санкт Паули – Борусия (Дортмунд) - Диема спорт 3

20.00 Футбол: Ница – Оксер - Нова спорт

20.00 Художествена гимнастика, Световно първенство - БНТ 3

20.00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, трети ден - Евроспорт 2

20.30 Футбол: Атлетико – Елче - МАХ Спорт 4

21.15 Футбол: Черно море – Локомотив (Пд) - Диема спорт

21.30 Футбол: Шалке – Бохум - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Рома – Болоня - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Милан – Кремонезе - МАХ Спорт 3

22.00 Триатлон: Супертри в Чикаго - Евроспорт 1

22.05 Футбол: Лион – Мец - Нова спорт

22.30 Футбол: Леванте – Барселона - МАХ Спорт 4

23.00 Художествена гимнастика: Световно първенство - БНТ 3

00.00 Тенис: турнир в Уинстин-Сейлъм (финал) - МАХ Спорт 1

02.30 Наскар: състезание във Флорида - МАХ Спорт 3