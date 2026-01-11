Новини
Спортът по ТВ в неделя (11 януари)

11 Януари, 2026 08:22 701 2

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (11 януари) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 4

10.30 Тенис, турнир в Бризбън, финал МАХ Спорт 1

10.45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберг, двойки, жени Евроспорт 1

11.20 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

11.45 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, мъже Евроспорт 2

12.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Цаухензее, супер Г, жени Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, Берое – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2

13.00 Баскетбол, Бургос – Ховентус Диема спорт

13.15 Хееренвеен – Фейенорд Ринг

13.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 2

13.30 Лече – Парма МАХ Спорт 3

13.30 Китай – Австралия (младежи) Диема спорт 2

14.00 Дарби Каунти – Лийдс Нова спорт

14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.45 Снукър: Мастърс в Лондон, първи кръг Евроспорт 2

15.00 Райо Валекано – Майорка МАХ Спорт 4

15.30 Телстар – Аякс Ринг

15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, жени Евроспорт 1

16.00 Лудогорец – Пакш Диема спорт

16.00 Фиорентина – Милан МАХ Спорт 3

16.00 Портсмут – Арсенал Диема спорт 2

16.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, мъже Евроспорт 1

16.30 Борусия (М) – Аугсбург Диема спорт 3

16.30 Уест Хем – Куинс Парк Рейнджърс Нова спорт

17.00 Ски скокове: Световна купа в Закопане, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.15 Леванте – Еспаньол МАХ Спорт 4

18.30 Манчестър Юнайтед – Брайтън Диема спорт 2

18.30 Байерн – Волфсбург Диема спорт 3

18.30 Абърдийн – Рейнджърс Ринг

19.00 Верона – Лацио МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Лубе – Падуа МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Нефтохимик – Левски МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, Жирона – Баскония Нова спорт

19.30 Арис – АЕК Диема спорт

20.00 НФЛ, Джаксънвил – Бъфало МАХ Спорт 4

20.45 Снукър: Мастърс в Лондон, първи кръг Евроспорт 1

21.00 Барселона - Реал Би Ти Ви Екшън

21.00 Панатинайкос – Пансерайкос Нова спорт

21.45 Интер – Наполи МАХ Спорт 3

22.00 Лил – Лион МАХ Спорт 1

22.00 НБА, Орландо – Ню Орлиънс Диема спорт 3

23.30 НФЛ, Филаделфия – Сан Франциско МАХ Спорт 4

00.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

01.00 НБА, Портлънд – Ню Йорк Диема спорт 3

03.00 НФЛ, Ню Орлиънс – Лос Анджелис МАХ Спорт 4


