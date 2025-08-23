Златното момиче на българската художествена гимнастика - Боряна Калейн празнува рожден ден

Днес българската художествена гимнастика празнува – изключителната Боряна Калейн, която прослави страната ни с олимпийско сребро от Париж 2024 и абсолютна европейска титла от Баку 2023, навършва 25 години.
Със своята неуморна отдаденост, талант и вдъхновяваща харизма, Калейн се превърна в символ на успеха и упоритостта за младите спортисти у нас.
За да отбележи специалния ден на една от най-обичаните български гимнастички, тази вечер от 19:30 ч. БНТ 3 ще излъчи грандиозния ѝ бенефис „Преродена“.
