Новини
Спорт »
Други спортове »
Българската художествена гимнастика с нови поводи за гордост

Българската художествена гимнастика с нови поводи за гордост

24 Август, 2025 09:31 1 015 6

  • художествена гимнастика-
  • спорт-
  • световно първенство

Националките ни спечелиха втори сребърен медал на Световното първенство в Бразилия

Българската художествена гимнастика с нови поводи за гордост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската художествена гимнастика продължава да носи поводи за гордост. Националките ни спечелиха втори сребърен медал на Световното първенство в Бразилия, след като заеха второ място в отборната надпревара. Сборът от 281.550 точки, формиран от изявите на Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла, донесе среброто за страната ни.

Най-силно представяне направи Германия, която оглави класирането с 286.500 точки, а Украйна остана трета с 278.550.

Ансамбълът ни не успя да се качи на почетната стълбичка в многобоя. Българките изиграха великолепно съчетанието си с ленти и с оценка 27.750 оглавиха класирането, осигурявайки си финал. При изпълнението с топки и обръчи обаче допуснаха грешки и получиха 25.400, което ги остави 12-и на този уред. Така крайният сбор от 53.150 им отреди шесто място.

Титлата при ансамблите спечели Япония със 55.550 точки. Втори са Бразилия с 55.250, а третата позиция зае Испания с 54.750.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 5 Отговор
    Срам, срам - вече се радваме на сребърен медал в художествената гимнастика...

    Коментиран от #3, #4

    09:32 24.08.2025

  • 2 Илиана

    7 1 Отговор
    Си е купила нова чанта??

    09:35 24.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И нека не забравяме-

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Обявената за "световна шампионка" рускиня не е била допусната до разширения състав на руския национален отбор... Така че "вицешампионката" реално е доста по- назад.

    Коментиран от #5

    09:59 24.08.2025

  • 5 То пък "разширеният" състав

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "И нека не забравяме-":

    Изобщо не беше допуснат до Световното.Да си играйкат в Сибир момичетата на Кабаева.

    10:05 24.08.2025

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    А,бе,друго си е среброто на "златните"момичета!

    10:27 24.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ