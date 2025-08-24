Българската художествена гимнастика с нови поводи за гордост

Българската художествена гимнастика продължава да носи поводи за гордост. Националките ни спечелиха втори сребърен медал на Световното първенство в Бразилия, след като заеха второ място в отборната надпревара. Сборът от 281.550 точки, формиран от изявите на Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла, донесе среброто за страната ни.
Най-силно представяне направи Германия, която оглави класирането с 286.500 точки, а Украйна остана трета с 278.550.
Ансамбълът ни не успя да се качи на почетната стълбичка в многобоя. Българките изиграха великолепно съчетанието си с ленти и с оценка 27.750 оглавиха класирането, осигурявайки си финал. При изпълнението с топки и обръчи обаче допуснаха грешки и получиха 25.400, което ги остави 12-и на този уред. Така крайният сбор от 53.150 им отреди шесто място.
Титлата при ансамблите спечели Япония със 55.550 точки. Втори са Бразилия с 55.250, а третата позиция зае Испания с 54.750.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #3, #4
09:32 24.08.2025
2 Илиана
09:35 24.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И нека не забравяме-
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Обявената за "световна шампионка" рускиня не е била допусната до разширения състав на руския национален отбор... Така че "вицешампионката" реално е доста по- назад.
Коментиран от #5
09:59 24.08.2025
5 То пък "разширеният" състав
До коментар #4 от "И нека не забравяме-":Изобщо не беше допуснат до Световното.Да си играйкат в Сибир момичетата на Кабаева.
10:05 24.08.2025
6 Анонимен
10:27 24.08.2025