Българската художествена гимнастика с нови поводи за гордост

Българската художествена гимнастика продължава да носи поводи за гордост. Националките ни спечелиха втори сребърен медал на Световното първенство в Бразилия, след като заеха второ място в отборната надпревара. Сборът от 281.550 точки, формиран от изявите на Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла, донесе среброто за страната ни.

Най-силно представяне направи Германия, която оглави класирането с 286.500 точки, а Украйна остана трета с 278.550.

Ансамбълът ни не успя да се качи на почетната стълбичка в многобоя. Българките изиграха великолепно съчетанието си с ленти и с оценка 27.750 оглавиха класирането, осигурявайки си финал. При изпълнението с топки и обръчи обаче допуснаха грешки и получиха 25.400, което ги остави 12-и на този уред. Така крайният сбор от 53.150 им отреди шесто място.

Титлата при ансамблите спечели Япония със 55.550 точки. Втори са Бразилия с 55.250, а третата позиция зае Испания с 54.750.