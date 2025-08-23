Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал срази Лийдс, Илия Груев изигра пълни 90 минути на "Емирейтс"

Арсенал срази Лийдс, Илия Груев изигра пълни 90 минути на "Емирейтс"

23 Август, 2025 21:38 489 0

  • арсенал-
  • лийдс-
  • илия груев-
  • висша лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • емирейтс-
  • юриен тимбер-
  • букайо сака-
  • виктор гьокереш-
  • рикардо калафиори-
  • мартин йодегор-
  • итън нуанери-
  • спортни новини

"Артилеристите" отбелязаха пет попадения

Арсенал срази Лийдс, Илия Груев изигра пълни 90 минути на "Емирейтс" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал демонстрира класа и безпощадност, разгромявайки Лийдс Юнайтед с внушителното 5:0 във втория кръг на английската Висша лига. Българският национал Илия Груев започна като титуляр за гостите и остана на терена през целия двубой, но не успя да помогне на своя тим да избегне тежкото поражение.

Още през първата част "артилеристите" наложиха волята си. В 34-ата минута Юриен Тимбер откри резултата с глава след майсторско центриране от корнер на Деклан Райс, с което даде тон на головото шоу. Малко преди почивката, капитанът Мартин Йодегор бе принудително заменен от младия Итън Нуанери заради травма, но това не разколеба домакините. В добавеното време на първата част Букайо Сака удвои аванса на Арсенал, възползвайки се от прецизен пас на Тимбер.

След почивката лондончани продължиха да диктуват темпото – Виктор Гьокереш реализира първото си попадение с екипа на "топчиите" в 48-ата минута след асистенция на Рикардо Калафиори. Само осем минути по-късно Тимбер се разписа за втори път, а Калафиори отново се отличи с голово подаване.

Лоша новина за Арсенал дойде в 53-ата минута, когато Букайо Сака напусна терена с контузия. Въпреки това, домакините не намалиха оборотите и в петата минута на добавеното време Гьокереш оформи крайното 5:0 от дузпа.

След този убедителен успех Арсенал вече има пълен актив от 6 точки след два изиграни мача, докато Лийдс остава с 3 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ