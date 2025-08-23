Арсенал срази Лийдс, Илия Груев изигра пълни 90 минути на "Емирейтс"

Арсенал демонстрира класа и безпощадност, разгромявайки Лийдс Юнайтед с внушителното 5:0 във втория кръг на английската Висша лига. Българският национал Илия Груев започна като титуляр за гостите и остана на терена през целия двубой, но не успя да помогне на своя тим да избегне тежкото поражение.

Още през първата част "артилеристите" наложиха волята си. В 34-ата минута Юриен Тимбер откри резултата с глава след майсторско центриране от корнер на Деклан Райс, с което даде тон на головото шоу. Малко преди почивката, капитанът Мартин Йодегор бе принудително заменен от младия Итън Нуанери заради травма, но това не разколеба домакините. В добавеното време на първата част Букайо Сака удвои аванса на Арсенал, възползвайки се от прецизен пас на Тимбер.

След почивката лондончани продължиха да диктуват темпото – Виктор Гьокереш реализира първото си попадение с екипа на "топчиите" в 48-ата минута след асистенция на Рикардо Калафиори. Само осем минути по-късно Тимбер се разписа за втори път, а Калафиори отново се отличи с голово подаване.

Лоша новина за Арсенал дойде в 53-ата минута, когато Букайо Сака напусна терена с контузия. Въпреки това, домакините не намалиха оборотите и в петата минута на добавеното време Гьокереш оформи крайното 5:0 от дузпа.

След този убедителен успех Арсенал вече има пълен актив от 6 точки след два изиграни мача, докато Лийдс остава с 3 пункта.