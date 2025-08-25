Ники Михайлов и Николета Лозанова се пуснаха полуголи от спалнята (СНИМКИ)

Бившият футболист на Левски Николай Михайлов и Николета Лозанова отново провокираха социалните мрежи със свои снимки, които предизвикаха голям интерес. Красавицата сподели двa много пикантни кадъра в своя Фейсбук профил, които бързо привлякоха вниманието на последователите ѝ.

Звездната двойка често споделя интересни снимки от личния си живот и своите почивки, а този път решиха да изненадат феновете с по-смели фотоси, като се пуснаха полуголи от спалнята.