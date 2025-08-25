Новини
Ники Михайлов и Николета Лозанова се пуснаха полуголи от спалнята (СНИМКИ)

25 Август, 2025 15:00 1 148 13

  • левски-
  • николай михайлов-
  • николета лозанова-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол

Звездната двойка често споделя интересни снимки от личния си живот и своите почивки

Ники Михайлов и Николета Лозанова се пуснаха полуголи от спалнята (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Левски Николай Михайлов и Николета Лозанова отново провокираха социалните мрежи със свои снимки, които предизвикаха голям интерес. Красавицата сподели двa много пикантни кадъра в своя Фейсбук профил, които бързо привлякоха вниманието на последователите ѝ.

Звездната двойка често споделя интересни снимки от личния си живот и своите почивки, а този път решиха да изненадат феновете с по-смели фотоси, като се пуснаха полуголи от спалнята.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каймака

    13 1 Отговор
    на утайката, рият дъното, пфу

    15:03 25.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Много депресираща хотелска стая.

    Коментиран от #4, #5

    15:03 25.08.2025

  • 3 Българин

    8 0 Отговор
    Очакваме пълната версия в онлифенс 😆😝

    15:03 25.08.2025

  • 4 Програмист

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Свирколета го обича мръсно😏

    15:04 25.08.2025

  • 5 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Обича да я дънят в мръсни мотели 😈

    15:04 25.08.2025

  • 6 Баш Майстора

    4 0 Отговор
    Тавана има нужда от варосване.Взимам евтино.

    15:04 25.08.2025

  • 7 Отврат

    5 1 Отговор
    Г.н!у,с!

    15:05 25.08.2025

  • 8 Звездната двойка хахахаха

    9 0 Отговор
    Така се смях страшни випове страшни звезди

    15:05 25.08.2025

  • 9 Тази

    6 0 Отговор
    Дъртата отдавна не интересува никой ! И дубайските старчоци вече не я щат ! Само балъчето кълве...

    15:08 25.08.2025

  • 10 и сега пък за какво ?

    2 0 Отговор
    Да не би да са претърпели пожар ?
    Помощи ли събират ?
    Горките.
    Всъщност модерните и богатите обичат подобни стаи, които изглеждат като опушени. Добре, но какво ни
    интересува ?
    Питам се, след като са по-по-най, дали правят дарения за хората изпаднали в беда. Може би - да и ако са филантропи, аз ще ги аплодирам, защото да обичаш хората и да ги подпомагаш е супер човешко и достойно.

    15:32 25.08.2025

  • 11 Тома

    2 0 Отговор
    А между тях дедо боби на сандвич

    15:32 25.08.2025

  • 12 Полуголи

    1 0 Отговор
    не върши работа.

    15:34 25.08.2025

  • 13 Българин

    1 0 Отговор
    Офффффф,стига с тези платени реклами.Едната стара напукана лачена чанта ,другият лежащ на славата на дядо си и баща си некадърен дори за портиер татуиран плужек.Старата чанта преди 20 години може би да ми хване окото ама сега е като изгоряла гума.

    15:39 25.08.2025

