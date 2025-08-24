Тити Папазов с голяма трансферна бомба за наш национал

Баскетболният треньор Константин Папазов съобщи сензационната новина, че националът и доскорошен играч на Левски Борислав Младенов е подписал с добър европейски отбор. 58-годишният специалист отказа да коментира темата подробно, но увери, че новината ще бъде факт в близкото бъдеще.

"Боби подписа с много голям европейски отбор. Това е изключителен успех за българския баскетбол. Казах, че ако се казва Боби Младенович, ще струва 500 хил. евро. Сбърках само с 5 хил. евро", заяви Папазов за предаването "Арена спорт".

Бившият национален селекционер коментира представянето на България в последните мачове от предквалификациите за Световното първенство в Катар.

"Генералната причина за представянето на българския национален отбор е в целия ни баскетбол. Подценяването предаде всички нас. Проблемът е огромен. Ние сами трябва да си го решим. Проблеми има, когато има търтеи в системата. В кошмара, трябва да се възползваме. Да превърнем дефекта в ефект. Имаме добри млади баскетболисти", допълни Папазов.

Според него обществото не трябва да вини само и единствено наставника Росен Барчовски.

"Един треньор само става по-опитен. Светът на спорта се развива с бясна скорост. Най-лесно е всички да си избършем ръцете с Росен Барчовски. Това е нашата природа, манталитет и народопсихология. Проблемът идва от отношението на държавата към спорта. Не го ползвам като оправдание", добави Папазов.

"Отсъствието на Везенков е голям психологически срив. Щом се случи най-лошото, да ударим дъното, трябва да се направи 4-годишна стратегия. Това трябва да стане от хора, които обичат баскетбола. Ние сме много малко, за да се делим. Баскетболът е 9-а дупка на кавала. Докато дишам и се движа, няма да позволя Левски да го няма. Проблемите в българския баскетбол са вътре, но ще си ги решим сами. Българският спорт ни принуждава се бъдем жертви. Който не е готов да жертва егото си - у дома", завърши Тити Папазов.