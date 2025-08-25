Новини
Младежите на България със загуба от Чехия на световното първенство по волейбол

25 Август, 2025 15:41 242 0

От началото на турнира имаме една победа

Младежите на България със загуба от Чехия на световното първенство по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Чехия победи България на Световното първенство по волейбол за мъже под 21 години с 3:0 (25:22, 25:16, 25:19) в Китай. Нашите показаха сериозна съпротива само в първия гейм. В следващите два чехите играха доста по-силно. От началото на турнира имаме една победа срещу Колумбия.


В първия гейм много рано отстъпихме сериозно в резултата – 7:13. Въпреки това намерихме сили да се върнем в мача и почти стопихме пасива до 15:16. Вместо да надградим върху постигнатото отново допуснахме лоша серия, която даде сериозен аванс Чехия във важна част от гейма – 21:17. И все пак отново стигнахме на само точка зад съперника, който водеше с 22:21. Чехия спечели още първия геймбол за 25:22.

Във втората част отново бяхме непрекъснато догонващи. И на моменти се справяхме с тази роля. Решителен беше чешкият удар при 11:10, когато четири поредни точки ни отчаяха. Частта завърши със серия от три за съперника.


В третия гейм се държахме само до 7:7. Тогава Чехия направи седем поред. Този път нашите дори нямаха сили да се вдигнат, за да намалят резултата. Мачът завърши с 25:19.

Утре играем последния мач от груповата фаза срещу Бразилия от 9 часа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
