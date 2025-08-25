Байерн Мюнхен на крачка от привличането на Николас Джаксън от Челси

Байерн Мюнхен е на път да си осигури услугите на сенегалския нападател Николас Джаксън, който в момента носи екипа на Челси.

Според авторитетното германско издание „Билд“, баварският гранд вече е постигнал лична договорка с 24-годишния футболист, въпреки публичните изявления на спортния директор Макс Еберл, че интерес към играча липсва.

Желанието на германския шампион е да привлече Джаксън под наем за един сезон, като това би осигурило на тима допълнителна дълбочина в атаката. Сенегалският национал, който пристигна на „Стамфорд Бридж“ от Виляреал срещу 37 милиона евро преди две години, изглежда не попада в плановете на новия мениджър на лондончани Енцо Мареска за предстоящата кампания.