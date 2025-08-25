Интер срази Торино с впечатляваща петорка на "Джузепе Меаца"

Интер демонстрира класа и безпощадна ефективност, като разгроми Торино с категоричното 5:0 в последния двубой от първия кръг на Серия "А". "Нерадзурите" не оставиха никакви шансове на "биковете" и зарадваха своите фенове с истински голов спектакъл на стадион "Джузепе Меаца".

Още в 18-ата минута Алесандро Бастони даде тон на головата фиеста, след като реализира след прецизно подаване от Николо Барела. Малко преди почивката, в 36-ата минута, Маркюз Тюрам удвои преднината на домакините, възползвайки се от асистенция на Петър Сучич.

След паузата капитанът Лаутаро Мартинес покачи на 3:0 в 52-ата минута, а десет минути по-късно Тюрам отново се разписа, този път след пас на Бастони. Крайното 5:0 оформи Анже-Йоан Бони в 72-ата минута, като последното докосване бе дело на Мартинес.

В друг мач от деня Удинезе и Верона не излъчиха победител, завършвайки 1:1.