Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер срази Торино с впечатляваща петорка на "Джузепе Меаца"

Интер срази Торино с впечатляваща петорка на "Джузепе Меаца"

25 Август, 2025 23:36 333 0

  • интер-
  • торино-
  • серия а-
  • футбол-
  • резултати-
  • джузепе меаца-
  • лаутаро мартинес-
  • маркюз тюрам-
  • алесандро бастони-
  • новини-
  • спорт

Удинезе и Верона

Интер срази Торино с впечатляваща петорка на "Джузепе Меаца" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер демонстрира класа и безпощадна ефективност, като разгроми Торино с категоричното 5:0 в последния двубой от първия кръг на Серия "А". "Нерадзурите" не оставиха никакви шансове на "биковете" и зарадваха своите фенове с истински голов спектакъл на стадион "Джузепе Меаца".

Още в 18-ата минута Алесандро Бастони даде тон на головата фиеста, след като реализира след прецизно подаване от Николо Барела. Малко преди почивката, в 36-ата минута, Маркюз Тюрам удвои преднината на домакините, възползвайки се от асистенция на Петър Сучич.

След паузата капитанът Лаутаро Мартинес покачи на 3:0 в 52-ата минута, а десет минути по-късно Тюрам отново се разписа, този път след пас на Бастони. Крайното 5:0 оформи Анже-Йоан Бони в 72-ата минута, като последното докосване бе дело на Мартинес.

В друг мач от деня Удинезе и Верона не излъчиха победител, завършвайки 1:1.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ