Наполи се споразумя със заместника на Лукаку

Расмус Хойлунд каза „да“. Наполи изглежда намери новия си централен нападател – за втори път в рамките на едно и също лято, пише “La Gazzetta dello Sport”. Иронията на съдбата оставя Антонио Конте и шампионите на Италия без Ромелу Лукаку поне до януари, но президентът Аурелио Де Лаурентис отново изважда силен ход на трансферния пазар.

Споразумението между Наполи и Манчестър Юнайтед е постигнато вчера – платен наем на стойност 5 милиона евро, като към него е добавено право за окончателен трансфер срещу 40 милиона.

Клаузата може да се превърне в задължителна при определени условия, свързани с броя мачове на датчанина, реализираните голове и най-вече – евентуалното класиране на Наполи в следващото издание на Шампионската лига.