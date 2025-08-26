Новини
Спорт »
Тенис »
Пьотр Нестеров продължава напред в Букурещ

Пьотр Нестеров продължава напред в Букурещ

26 Август, 2025 18:35 443 0

  • пьотр нестеров-
  • турнира-
  • тенис-
  • румънската столица-
  • букурещ

Националът на България за Купа "Дейвис" стартира с успех над Драгош Николае Казаку

Пьотр Нестеров продължава напред в Букурещ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №3 Нестеров стартира с успех над представителя на домакините Драгош Николае Казаку с 6:1, 6:7(7), 6:2 след малко повече от два часа и половина игра.


22-годишният българин поведе с 4:0 гейма по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той на два пъти навакса пробив пасив, а в тайбрека поведе с 6:3 точки, но пропиля първите си три мачбола, а след това и четвърти при 7:6 и допусна обрат. Така се стигна до решаващ трети сет, в който Нестеров успя да стигне до победата със серия от четири поредни гейма.


За място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между румънците Михай Маринеску и Влад Брязу.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ