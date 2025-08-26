Новини
Капитанът на ЦСКА 1948 поема към Русия

26 Август, 2025 21:43 579 1

Днес защитникът получи и повиквателна за националния отбор на България

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов се разделя с клуба. Информацията бе потвърдена от основния спонсор на „червените“ Цветомир Найденов, който обяви новината чрез социалните мрежи.

Младият централен защитник, едва на 23 години, е израснал в школата на ЦСКА, но така и не получи възможност да се наложи на стадион „Българска армия“. След като бе преотстъпен на Литекс, а впоследствие облече екипа и на Миньор (Перник), през лятото на 2023 година Ценов се присъедини към ЦСКА 1948, където бързо се утвърди като ключова фигура и лидер на терена.

С екипа на „червените“ Емил Ценов записа впечатляващите 89 срещи и реализира два гола, оставяйки ярка следа в състава.

Днес защитникът получи и повиквателна за националния отбор на България за предстоящите световни квалификации срещу Испания и Грузия – признание за отличната му форма и постоянство.

Според неофициални източници, следващата спирка в кариерата на Ценов ще бъде руският Оренбург, където се очаква да продължи развитието си на международната сцена.


  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Карло Анчелоти за Бразилия не вика играчи от Реал, но викнал двама от Зенит (Санкт Петербург, Русия).
    За ЦСКА 1948 с говореното за привличане на играчи коментирах някъде, че така ще изгори някой като Ценов. Сигурно трансфера се е очаквал.

    21:53 26.08.2025

