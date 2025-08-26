Капитанът на ЦСКА 1948 поема към Русия

Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов се разделя с клуба. Информацията бе потвърдена от основния спонсор на „червените“ Цветомир Найденов, който обяви новината чрез социалните мрежи.

Младият централен защитник, едва на 23 години, е израснал в школата на ЦСКА, но така и не получи възможност да се наложи на стадион „Българска армия“. След като бе преотстъпен на Литекс, а впоследствие облече екипа и на Миньор (Перник), през лятото на 2023 година Ценов се присъедини към ЦСКА 1948, където бързо се утвърди като ключова фигура и лидер на терена.

С екипа на „червените“ Емил Ценов записа впечатляващите 89 срещи и реализира два гола, оставяйки ярка следа в състава.

Днес защитникът получи и повиквателна за националния отбор на България за предстоящите световни квалификации срещу Испания и Грузия – признание за отличната му форма и постоянство.

Според неофициални източници, следващата спирка в кариерата на Ценов ще бъде руският Оренбург, където се очаква да продължи развитието си на международната сцена.