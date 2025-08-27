Национал на Грузия пристигна да подпише с ЦСКА 1948

Грузинският национал Лаша Двали е пристигнал в София във вторник, за да финализира трансфера си в ЦСКА 1948, пишат в родината му. Днес централният защитник ще премине медицински прегледи, след което ще подпише с "червените".
Договорът на Двали ще бъде за три години. Той е свободен агент, след като контрактът му с АПОЕЛ Никозия изтече през това лято.
Трансферът на Лаша Двали вече беше анонсиран от спонсора на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.
30-годишният защитник е играл още за Сконто, Рединг, Касъмпаша, Дуисбург, Иртиш, Шльонск Вроцлав, Погон Шчечин и Ференцварош.
Лаша Двали имар 45 мача за националния отбор на Грузия.
