Национал на Грузия пристигна да подпише с ЦСКА 1948

27 Август, 2025 09:29 378 0

  • лаша двали-
  • футбол-
  • цска 1948

Договорът на Двали ще бъде за три години

Национал на Грузия пристигна да подпише с ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грузинският национал Лаша Двали е пристигнал в София във вторник, за да финализира трансфера си в ЦСКА 1948, пишат в родината му. Днес централният защитник ще премине медицински прегледи, след което ще подпише с "червените".

Договорът на Двали ще бъде за три години. Той е свободен агент, след като контрактът му с АПОЕЛ Никозия изтече през това лято.

Трансферът на Лаша Двали вече беше анонсиран от спонсора на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.

30-годишният защитник е играл още за Сконто, Рединг, Касъмпаша, Дуисбург, Иртиш, Шльонск Вроцлав, Погон Шчечин и Ференцварош.

Лаша Двали имар 45 мача за националния отбор на Грузия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
