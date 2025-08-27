Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА плаща за неуважение и обиди, а ЦСКА 1948 за нецензурни плакати

ЦСКА плаща за неуважение и обиди, а ЦСКА 1948 за нецензурни плакати

27 Август, 2025 06:16 319 1

  • цска-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • глоби

Ето всички решения на Дисциплинарната комисия на БФС

ЦСКА плаща за неуважение и обиди, а ЦСКА 1948 за нецензурни плакати - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА отнесе глоба от 1000 лева за "неуважително отношение към противниковия отбор" - не изписване името на таблото, по време на мача срещу ЦСКА 1948, реши Дисциплинарната комисия на БФС. На таблото на Националния стадион "Васил Левски" в неделя вместо името на съперника бе изписано "гост", като ЦСКА загуби мача с 0:1.

1000 лева глоба е наложена и на ЦСКА 1948 "за издигане на плакати с нецензурно съдържание" по време на същия двубой от шестия кръг на efbet Лига.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС:

6-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – 32 състезатели

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

ДК задължава ФК „Спартак” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Локомотив” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Монтана" гр. Монтана с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За неуважително отношение към противниковия отбор – не изписване името на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.


5-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

С предупреждения – 33 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП лв.
Атанас Килов ОФК Вихрен Сандански 1 150
Атанас Атанасов ФК Етър 1 100

5-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.
Даниел Гаджев ОФК Янтра Габрово - 100
Виктор Райчев ФК Миньор Перник - 200

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За хвърлени предмети с последствие, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Вихрен" гр. Сандански с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 1000 лева.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някакви

    0 0 Отговор
    си смешни суми !

    06:22 27.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ