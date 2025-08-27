ЦСКА плаща за неуважение и обиди, а ЦСКА 1948 за нецензурни плакати

ЦСКА отнесе глоба от 1000 лева за "неуважително отношение към противниковия отбор" - не изписване името на таблото, по време на мача срещу ЦСКА 1948, реши Дисциплинарната комисия на БФС. На таблото на Националния стадион "Васил Левски" в неделя вместо името на съперника бе изписано "гост", като ЦСКА загуби мача с 0:1.

1000 лева глоба е наложена и на ЦСКА 1948 "за издигане на плакати с нецензурно съдържание" по време на същия двубой от шестия кръг на efbet Лига.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС:

6-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/



С предупреждения – 32 състезатели



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

ДК задължава ФК „Спартак” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Локомотив” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Монтана" гр. Монтана с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За неуважително отношение към противниковия отбор – не изписване името на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.



5-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/



С предупреждения – 33 състезатели



Със спиране от състезателни права ССП лв.

Атанас Килов ОФК Вихрен Сандански 1 150

Атанас Атанасов ФК Етър 1 100



5-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/



С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.

Даниел Гаджев ОФК Янтра Габрово - 100

Виктор Райчев ФК Миньор Перник - 200

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За хвърлени предмети с последствие, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Вихрен" гр. Сандански с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 1000 лева.