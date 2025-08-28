Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (28 август)

Спортът по ТВ в четвъртък (28 август)

28 Август, 2025 06:20 489 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (28 август) - 1
05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

13.30 Модерен петобой, Световно първенство БНТ 3

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

15.00 Баскетбол, Грузия – Испания Диема спорт 2

15.00 Баскетбол, Израел – Исландия Нова спорт

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже Евроспорт 1

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.00 Баскетбол, Белгия – Франция Нова спорт

18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.00 Жребий за груповата фаза на Шампионската лига МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

19.00 Футзал, Левски – Еуропа БНТ 3

20.30 Алкмаар – Левски Диема спорт

20.30 Лудогорец – Шкендия Диема спорт 3

21.00 Арда – Ракув Диема спорт 2

21.30 Баскетбол, Гърция – Италия Нова спорт

01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1


