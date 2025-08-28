Спортът по ТВ в четвъртък (28 август)

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
13.30 Модерен петобой, Световно първенство БНТ 3
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Баскетбол, Грузия – Испания Диема спорт 2
15.00 Баскетбол, Израел – Исландия Нова спорт
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже Евроспорт 1
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.00 Баскетбол, Белгия – Франция Нова спорт
18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.00 Жребий за груповата фаза на Шампионската лига МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
19.00 Футзал, Левски – Еуропа БНТ 3
20.30 Алкмаар – Левски Диема спорт
20.30 Лудогорец – Шкендия Диема спорт 3
21.00 Арда – Ракув Диема спорт 2
21.30 Баскетбол, Гърция – Италия Нова спорт
01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
