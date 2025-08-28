Бивш шеф на Формула 1: Ако Верстапен отиде във Ferrari кариерата му ще приключи

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен вече потвърди, че и догодина ще кара за Red Bull, дългосрочното му бъдеще в спорта все още остава неясно.

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун пък отсега прогнозира, че ако Макс реши да отиде във Ferrari, това ще е краят на кариерата му. Защо обаче британецът е на това мнение?

„Ако Макс отиде във Ferrari, това ще е краят на кариерата му. Да се надяваме, че това няма да се случи. Той винаги може да превърне добър отбор в побеждаващ тим“, обясни 94-годишният Бърни пред Sport.de.

Верстапен спечели 4 поредни титли с Red Bull в последните 4 сезона, като в три от тях той разполагаше с най-бързия и добър автомобил и доминира в по-голямата част от кампаниите. Но през 2025 Макс записа досега само 2 победи и има само теоретични шансове да защити титлата си срещу пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис.