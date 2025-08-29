Спортът по ТВ в петък (29 август)

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
11.10 Формула 1, академия: първа тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
12.45 Колоездене: Обиколка на Испания, седми етап, мъже Евроспорт 1
13.00 Волейбол, осминафинал на световното (жени) МАХ Спорт 2
13.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
13.30 Баскетбол, Германия – Швеция Нова спорт
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.45 Баскетбол, Турция – Чехия Диема спорт 2
15.00 Порше суперкъп, тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
16.00 Джудо, Световно първенство, кадети БНТ 3
16.30 Волейбол, осминафинал на световното (жени) МАХ Спорт 2
16.30 Баскетбол, Литва – Черна гора Нова спорт
17.00 Формула 1, академия, втора тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
17.30 Монтана – Добруджа Диема спорт
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.00 Баскетбол, Естония – Литва Диема спорт 2
18.30 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
18.30 Модерен петобой, Световно първенство БНТ 3
18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.30 Кремонезе – Сасуоло МАХ Спорт 3
19.30 Нюрнберг – Падерборн Диема спорт 3
19.30 Херта – Елверсберг Нова спорт
19.45 Ботев (Вр) – Черно море Диема спорт
20.30 Елче – Леванте МАХ Спорт 2
21.30 Хамбургер – Санкт Паули Диема спорт 3
21.45 Лече – Милан МАХ Спорт 3
21.45 Ланс – Брест Нова спорт
22.00 Септември – Локомотив (Сф) Диема спорт
22.00 Астън Вила – Кристъл Палас Диема спорт 2
22.30 Валенсия – Хетафе МАХ Спорт 4
01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
