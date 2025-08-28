Карлос Алкарас с безапелационна победа на US Open

Карлос Алкарас демонстрира безапелационна форма и се класира с лекота за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис. Във втория си мач на турнира, поставеният под номер 2 в основната схема испанец буквално помете италианеца Матиа Белучи, като не му остави никакви шансове – 6:1, 6:0, 6:3.

Още от първите минути на срещата шампионът от 2022 година наложи темпото си, реализирайки два бързи пробива и диктувайки играта до самия край. Алкарас впечатли с изключителна стабилност – не допусна нито един пробив, а самият той проби сервиса на съперника цели седем пъти. С 32 уинъра и внушителните 86% спечелени точки на първи сервис, младият испанец затвърди реномето си на един от фаворитите за трофея.

„Днес всичко ми се получаваше – от началото до края. Познавам добре възможностите на Матиа, но този път той не успя да разгърне играта си“, сподели Алкарас след категоричния успех.

Белучи успя да вземе първия си гейм едва при 1:5 в откриващия сет, но след това бе напълно обезоръжен. Втората част приключи светкавично – само за 28 минути, без да спечели гейм. В третия сет италианецът все пак намери сили за три гейма, но Алкарас вече бе свалил оборотите и спокойно затвори мача.

В следващия кръг испанецът ще се изправи срещу още един представител на Италия – Лучано Дардери, като очакванията са за ново зрелище на корта.