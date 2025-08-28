Новини
Христо Стоичков с вдъхновяващо послание преди ключовия сблъсък между България и Испания

28 Август, 2025 16:35

"Нека бъдем на стадиона да подкрепим нашите деца, нашия национален отбор", каза "камата"

Христо Стоичков с вдъхновяващо послание преди ключовия сблъсък между България и Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният български футболист Христо Стоичков, който и до днес остава символ на родния спорт, сподели своите мисли и емоции в специално интервю за подкаста на Българския футболен съюз. Поводът е предстоящият решаващ двубой между националния ни отбор и Испания в рамките на световните квалификации за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Групата, в която се състезава България, включва още силните тимове на Турция и Грузия, което прави битката за класиране още по-оспорвана и непредсказуема.

Стоичков подчерта, че всяка точка е от значение и че подкрепата на феновете ще бъде решаваща за успеха на националите. Очакванията към отбора са големи, а страстта и ентусиазмът на Христо Стоичков със сигурност ще вдъхновят както играчите, така и всички привърженици на футбола у нас.

"Мисля, че хората, които ще присъстват на "Васил Левски", дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хорат да се разграничат от това: "Ама ние идваме да гледаме Испания". Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоят национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11, 12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем.

Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина, татковина - това е", каза Христо Стоичков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кауфланд

    5 0 Отговор
    Два домата и един краставица на мача.

    16:43 28.08.2025

  • 2 Българин

    4 1 Отговор
    Стоичков да подкрепя България??? За феновете на кюрда ще напомня,че в тубата има негови интервюта как нищо не е получил от България и няма защо да и бъде задължен. Вече никой не го бръсне за слива и обърна палачинката.

    16:49 28.08.2025

  • 3 СТОИЧКОВ СТАВА САМО

    5 2 Отговор
    ДА РЕКЛАМИРА САЛАМА МИ !

    16:54 28.08.2025

  • 4 ЧОЧО

    3 0 Отговор
    То ако ставаше с послания.

    17:10 28.08.2025

  • 5 Айзомби

    2 1 Отговор
    Тва ония с доматите от рекламите на кауфланд ли беше ?

    17:15 28.08.2025

  • 6 СТОИЧКОВ СТАВА САМО

    2 1 Отговор
    ЗА ПРОСТАК НА БЪЛГАРИЯ КАТО БОКО И ШИШО + КИРО И БАЩА МУ

    17:29 28.08.2025

  • 7 СТОИЧКОВ СТАВА САМО

    2 2 Отговор
    ДА СЕ ПЛЯКА В КАУФЛАНД

    17:31 28.08.2025

  • 8 Стоичков

    1 2 Отговор
    е българина който има всички отличия във футбола.
    Велик футболист и българин.
    Разни нищоправци го плюят, защото са боклуци

    Коментиран от #11

    17:46 28.08.2025

  • 9 хахаха

    0 0 Отговор
    Кюрда да си гледа зарзавата в Кауфланд и да не се обажда:)
    Колкото до любовта на кюрда към България - до ден днешен остава единствения футболист изплюл се на националната фланелка!

    17:49 28.08.2025

  • 10 Реалност

    0 0 Отговор
    Стоичкоглу ще го запомня с три неща:
    1. С простащината си
    2. С омразата си към България
    3. С това, че 10 години ближеше задните части на шефовете на Барселона за да му дадат някоя длъжност, а те и за портиер не го взеха

    17:53 28.08.2025

  • 11 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стоичков":

    Световен и европейски шампион да не е станал с родния си Киргистан, защото с България не е?

    17:55 28.08.2025

