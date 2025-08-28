Христо Стоичков с вдъхновяващо послание преди ключовия сблъсък между България и Испания

Легендарният български футболист Христо Стоичков, който и до днес остава символ на родния спорт, сподели своите мисли и емоции в специално интервю за подкаста на Българския футболен съюз. Поводът е предстоящият решаващ двубой между националния ни отбор и Испания в рамките на световните квалификации за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.
Групата, в която се състезава България, включва още силните тимове на Турция и Грузия, което прави битката за класиране още по-оспорвана и непредсказуема.
Стоичков подчерта, че всяка точка е от значение и че подкрепата на феновете ще бъде решаваща за успеха на националите. Очакванията към отбора са големи, а страстта и ентусиазмът на Христо Стоичков със сигурност ще вдъхновят както играчите, така и всички привърженици на футбола у нас.
"Мисля, че хората, които ще присъстват на "Васил Левски", дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хорат да се разграничат от това: "Ама ние идваме да гледаме Испания". Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоят национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11, 12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем.
Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина, татковина - това е", каза Христо Стоичков.
1 Кауфланд
16:43 28.08.2025
2 Българин
16:49 28.08.2025
3 СТОИЧКОВ СТАВА САМО
16:54 28.08.2025
4 ЧОЧО
17:10 28.08.2025
5 Айзомби
17:15 28.08.2025
6 СТОИЧКОВ СТАВА САМО
17:29 28.08.2025
7 СТОИЧКОВ СТАВА САМО
17:31 28.08.2025
8 Стоичков
Велик футболист и българин.
Разни нищоправци го плюят, защото са боклуци
Коментиран от #11
17:46 28.08.2025
9 хахаха
Колкото до любовта на кюрда към България - до ден днешен остава единствения футболист изплюл се на националната фланелка!
17:49 28.08.2025
10 Реалност
1. С простащината си
2. С омразата си към България
3. С това, че 10 години ближеше задните части на шефовете на Барселона за да му дадат някоя длъжност, а те и за портиер не го взеха
17:53 28.08.2025
11 Любопитен
До коментар #8 от "Стоичков":Световен и европейски шампион да не е станал с родния си Киргистан, защото с България не е?
17:55 28.08.2025