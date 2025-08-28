Христо Стоичков с вдъхновяващо послание преди ключовия сблъсък между България и Испания

Легендарният български футболист Христо Стоичков, който и до днес остава символ на родния спорт, сподели своите мисли и емоции в специално интервю за подкаста на Българския футболен съюз. Поводът е предстоящият решаващ двубой между националния ни отбор и Испания в рамките на световните квалификации за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Групата, в която се състезава България, включва още силните тимове на Турция и Грузия, което прави битката за класиране още по-оспорвана и непредсказуема.

Стоичков подчерта, че всяка точка е от значение и че подкрепата на феновете ще бъде решаваща за успеха на националите. Очакванията към отбора са големи, а страстта и ентусиазмът на Христо Стоичков със сигурност ще вдъхновят както играчите, така и всички привърженици на футбола у нас.

"Мисля, че хората, които ще присъстват на "Васил Левски", дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хорат да се разграничат от това: "Ама ние идваме да гледаме Испания". Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоят национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11, 12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем.



Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина, татковина - това е", каза Христо Стоичков.