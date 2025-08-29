Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рубен Аморим: „Понякога ми се иска да захвърля всичко и да си тръгна“

Рубен Аморим: „Понякога ми се иска да захвърля всичко и да си тръгна“

29 Август, 2025 19:24 515 2

  • рубен аморим-
  • манчестър юнайтед-
  • бърнли-
  • висша лига-
  • карабао къп-
  • футбол-
  • треньор-
  • емоции-
  • коби мейно-
  • новини-
  • спорт-
  • англия

Мениджърът на Манчестър Юнайтед изля душата си пред журналисти

Рубен Аморим: „Понякога ми се иска да захвърля всичко и да си тръгна“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим, изля душата си пред журналисти в навечерието на ключовия сблъсък срещу Бърнли на „Олд Трафорд“. След поредицата от разочароващи резултати, включително шокиращото отпадане от Гримсби в „Карабао Къп“ и липсата на победи във Висшата лига, португалският треньор не скри емоциите си.

„Има моменти, в които ми се иска да захвърля всичко и да си тръгна. Друг път си представям как оставам тук още две десетилетия. Понякога съм изпълнен с обич към играчите, а друг път предпочитам да не ги виждам. Това е нещо, което трябва да променя, но не е лесно“, сподели откровено Аморим.

Той призна, че емоциите му често го водят, дори когато околните го съветват да бъде по-спокоен и уравновесен пред камерите.

„Няма да се преструвам. Това съм аз – страстен, понякога избухлив, но винаги отдаден. Именно тази искра ме движи напред. След последния мач бях истински разочарован – имахме силна подготовка, играехме добре, но резултатът беше болезнен. Сега обаче гледаме напред към следващото предизвикателство“, допълни наставникът на „червените дяволи“.

Аморим подчерта, че поддържа постоянен диалог с ръководството на клуба и е напълно фокусиран върху предстоящия двубой с Бърнли.

„Живея ден за ден, мач за мач. Това е моят подход и няма да се променя. Коби Мейно е важен за нас – искам да остане и да се бори за мястото си. Всеки футболист, който не получава достатъчно игрово време, ще има своя шанс, стига да го заслужи с труд и отдаденост на тренировките“, категоричен бе португалецът.

С тези думи Рубен Аморим даде ясен сигнал, че въпреки трудностите, страстта и борбеният дух остават водещи в неговата работа начело на Манчестър Юнайтед.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    И това ша стане скоро. И ще захлебиш поне 6-7 милиончета или колкото е в договора, за посредствената ти изява и да се отърват от тебе. Да бяха оставили холандеца вилсерой да ги менажира май мунняците, вместо да ти плащат на теб - португалскияцин ганньор за нищо или за докарването на отбора почти до 2ра девизия.

    19:33 29.08.2025

  • 2 Сталин

    2 0 Отговор
    Еврейски неволи

    19:39 29.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ