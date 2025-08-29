Рубен Аморим: „Понякога ми се иска да захвърля всичко и да си тръгна“

Мениджърът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим, изля душата си пред журналисти в навечерието на ключовия сблъсък срещу Бърнли на „Олд Трафорд“. След поредицата от разочароващи резултати, включително шокиращото отпадане от Гримсби в „Карабао Къп“ и липсата на победи във Висшата лига, португалският треньор не скри емоциите си.

„Има моменти, в които ми се иска да захвърля всичко и да си тръгна. Друг път си представям как оставам тук още две десетилетия. Понякога съм изпълнен с обич към играчите, а друг път предпочитам да не ги виждам. Това е нещо, което трябва да променя, но не е лесно“, сподели откровено Аморим.

Той призна, че емоциите му често го водят, дори когато околните го съветват да бъде по-спокоен и уравновесен пред камерите.

„Няма да се преструвам. Това съм аз – страстен, понякога избухлив, но винаги отдаден. Именно тази искра ме движи напред. След последния мач бях истински разочарован – имахме силна подготовка, играехме добре, но резултатът беше болезнен. Сега обаче гледаме напред към следващото предизвикателство“, допълни наставникът на „червените дяволи“.

Аморим подчерта, че поддържа постоянен диалог с ръководството на клуба и е напълно фокусиран върху предстоящия двубой с Бърнли.

„Живея ден за ден, мач за мач. Това е моят подход и няма да се променя. Коби Мейно е важен за нас – искам да остане и да се бори за мястото си. Всеки футболист, който не получава достатъчно игрово време, ще има своя шанс, стига да го заслужи с труд и отдаденост на тренировките“, категоричен бе португалецът.

С тези думи Рубен Аморим даде ясен сигнал, че въпреки трудностите, страстта и борбеният дух остават водещи в неговата работа начело на Манчестър Юнайтед.