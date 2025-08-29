Новини
Литва срази Черна гора с впечатляваща победа на Евробаскет 2025

Рокас Якубайтис блесна с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 21 точки и 12 асистенции

Литва срази Черна гора с впечатляваща победа на Евробаскет 2025 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Литва демонстрира безапелационна доминация и записа втора поредна победа на Европейското първенство по баскетбол за мъже 2025. В зрелищен двубой от група „B“, игран в „Nokia Arena“ в Тампере, Финландия, балтийците разгромиха Черна гора с категоричното 94:67 пред погледа на 6519 ентусиазирани фенове.

Още от първата сирена литовците наложиха темпото и не оставиха съмнение в превъзходството си, като спечелиха всяка една от четирите части. Рокас Якубайтис, звездата на Макаби (Тел Авив), блесна с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 21 точки и 12 асистенции, водейки отбора си към убедителния успех.

Йонас Валанчунас, центърът на Денвър Нъгетс, също се отличи с 19 точки, с което премина границата от 500 реализирани точки на европейски първенства – истинско постижение за националния отбор на Литва.

В редиците на Черна гора отново изпъкна Никола Вучевич. Лидерът на Чикаго Булс се отчете с „дабъл-дабъл“ – 20 точки и 10 борби, но усилията му не бяха достатъчни, за да спрат устрема на литовците.

Това е втора поредна убедителна победа за Литва, след като в първия си мач те разгромиха и Великобритания. С актив от две победи, балтийците заемат второто място във временното класиране на групата, изоставайки единствено от световния шампион Германия, който също е с две победи, но с по-добра точкова разлика.

Черна гора, от своя страна, остава на предпоследната пета позиция, след като инкасира втора поредна загуба в надпреварата.


