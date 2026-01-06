Новини
Форд триумфира с двойна победа в третия етап на Рали Дакар

6 Януари, 2026 19:33 577 0

Гътри оглави класирането

Форд триумфира с двойна победа в третия етап на Рали Дакар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващ обрат беляза третия етап на легендарното Рали Дакар, след като Форд демонстрира впечатляваща доминация и завоюва двойна победа на 421-километровата отсечка около Ал-Ула. Американецът Мич Гътри се превърна в герой на деня, като не само спечели етапа, но и измести досегашния лидер Насер Ал-Атия от върха в генералното класиране при автомобилите.

След разочароващото представяне във вчерашния етап, когато нито един пилот на Форд не успя да се класира сред първите десет, днес екипът се реваншира по категоричен начин. Двукратният шампион от германските серии Матиас Екстрьом стартира устремно и дълго време водеше колоната, но на четвъртия контролен пункт предаде лидерството на съотборника си Нани Рома. Испанецът обаче постепенно изгуби ритъм и в крайна сметка финишира пети.

Гътри започна етапа с изоставане от почти две минути спрямо челото, но във втората половина на трасето показа завидна скорост. До средата на дистанцията той вече бе само на 16 секунди зад Екстрьом, а на 303-ия километър излезе начело. От този момент шведът започна да губи темпо и в последните 100 километра изостана с цели 7 минути, което го изпрати на седма позиция.

В крайното класиране за деня Мич Гътри триумфира в клас Ultimate, оставяйки зад себе си чеха Мартин Прокоп (MD Sport, също с Форд) на 2:27 минути. Третото място заема южноафриканецът Ги Ботерил (Toyota Gazoo), който финишира с пасив от 5:23 минути.

Денят се оказа истински кошмар за фаворитите Насер Ал-Атия и Себастиан Льоб (Dacia), които загубиха над 20 минути и отстъпиха позиции в генералното класиране.

Така Гътри оглави подреждането при пилотите, следван на 26 секунди от Прокоп и на 1:08 минути от Екстрьом.

В надпреварата при мотоциклетите испанецът Тоша Шарейна (Honda) се поздрави с победата, изпреварвайки съотборника си Рики Брабек с 2:17 минути.

Лидерът в генералното класиране Даниел Сандърс (Red Bull KTM) завърши трети, но запази първото място с аванс от 1:07 минути пред Брабек, докато Шарейна е трети с още шест секунди изоставане.


