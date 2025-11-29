Новини
Спорт »
Други спортове »
Зографски с рекордно четвърто място в СК по ски скок

Зографски с рекордно четвърто място в СК по ски скок

29 Ноември, 2025 19:00 499 1

  • зографски-
  • ски скок-
  • финландия-
  • световна купа

Надпреварата бе прекратена в началото на втория кръг заради бурен вятър и за официални бяха признати резултатите от първия кръг

Зографски с рекордно четвърто място в СК по ски скок - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски направи отлично състезанието на голямата шанца в Рука от Световната купа по ски скок. Българинът зае рекордното четвърто място, предава БТА. Надпреварата бе прекратена в началото на втория кръг заради бурния вятър във Финландия, а за официални бяха признати резултатите от първия кръг. В него българинът записа опит от 131 метра, който му донесе 125,4 точки.

Пред Зографски завършиха единствено двама представители на Словения и един на Япония. Победител със 141 точки след скок от 142 метра стана Анже Ланишек. Втори зад словенеца е японецът Рен Никайдо със 136,4 точки и опит от 141 метра, а трети е Домен Превц със 128 точки. Словенецът направи опит от 132,5 метра.

Вятърът в Рука доведе до сериозни изненади и пети остана французинът Валентен Фубер със 122,7 точки. Също пети със 122,7 точки се нареди японецът Рьою Кобаяши със 122,7 точки.

До момента най-доброто класиране на Зографски в старт от Световната купа отново бе в Рука. През 2018 година той зае шесто място на същата шанца. Освен това за самоковеца това е второ класиране в топ 10 този сезон след деветата позиция на малката шанца във Фалун, Швеция.

В класирането за Световната купа българинът се изкачи до 11-ото място със 115 точки. Лидер с 356 точки е Ланишек, пред Домен Превц с 270 и Рьою Кобаяши с 266.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    2 0 Отговор
    Браво на Зографски...крайно време беше да реализира опита си ! Успехи !

    19:05 29.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ