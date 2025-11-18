България се готви за трета поредна победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

Българският национален женски баскетболен отбор е на прага на ново предизвикателство тази вечер, когато ще приеме тима на Черна гора в зала „Арена Ботевград“. Срещата, която започва в 19:00 часа, е част от квалификационния цикъл за ЕвроБаскет 2027 и обещава истински спортни емоции за феновете.

Възпитаничките на Таня Гатева демонстрират впечатляваща форма от началото на кампанията. След като разгромиха Азербайджан с рекордното 141:48 в Баку и надделяха убедително над Украйна с 80:60 в Рига, „лъвиците“ оглавяват класирането в Група „Е“ с пълен актив от две победи.

Съперникът тази вечер – Черна гора, вече има една загуба и една победа в актива си. Черногорките отстъпиха на Украйна у дома, но след това се реваншираха с успех като гост срещу Азербайджан. Това прави предстоящия сблъсък още по-важен за амбициите и на двата отбора.

България ще разчита на подкрепата на родната публика и на отличната си форма, за да затвърди лидерската си позиция в групата. Победа тази вечер ще доближи националките ни още повече до мечтаното класиране за европейското първенство.