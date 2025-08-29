Пирин с обрат срещу дубъла на ЦСКА в Благоевград

Пирин Благоевград надделя с 2:1 над дублиращия състав на ЦСКА в мач от 6 кръг във Втора лига.

Гостите от София стартираха по-уверено и още в 12-ата минута Мартин Сораков откри резултата, давайки преднина на „червените“. Въпреки ранния шок, домакините не се предадоха и постепенно наложиха своя ритъм на играта. Усилията им се увенчаха с успех в 36-ата минута, когато Запро Динев възстанови равенството с прецизен удар.

След почивката „орлетата“ излязоха още по-мотивирани и само няколко минути след подновяването на играта Станислав Костов реализира втори гол, с който обърна развоя на срещата в полза на Пирин. До последния съдийски сигнал двата тима създадоха още опасни положения, но резултатът остана непроменен.

С този успех Пирин Благоевград вече разполага с 10 точки в актива си, докато дубълът на ЦСКА остава с 6 пункта.