Новини
Спорт »
Световен футбол »
"Отбор на надеждата" ще играе с Литва на Homeless World Cup 2025

"Отбор на надеждата" ще играе с Литва на Homeless World Cup 2025

30 Август, 2025 12:41 269 0

  • отбор на надеждата-
  • норвегия-
  • осло-
  • литва-
  • бразилия

Спорът ще е за 11-то място  

"Отбор на надеждата" ще играе с Литва на Homeless World Cup 2025 - 1
Кадър: БНТ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

"Отбор на надеждата" ще играе с Литва в мач за единадесетото място на Homeless World Cup 2025 в норвежкия град Осло, предава БТА. Българският тим влезе в топ 12 на световния шампионат, след като надигра с 4:2 състава на Дания. Двата отбора се срещнаха и в първата групова фаза на турнира. Тогава "Отбор на надеждата" спечели двубоя с датчаните с 6:0 на сух терен. Дъждовното време вчера обаче изравни възможностите на двата тима и вследствие на това разликата в резултата беше минимална.

В мача си за влизане сред десетте най-добри отбора на Homeless World Cup 2025 българският тим се изправи срещу Бразилия. Латиноамериканците доминираха през първата част, докато през втората контролът върху играта беше в полза на "Отбор на надеждата". Спорни съдийски отсъждания обаче доведоха до изразителна победа за Бразилия със 7:3.

За титлата на световния шампионат ще спорят съставите на Португалия и Египет. В мача за третото място ще се срещнат Полша и Южна Африка, които завършиха на първите две места в групата на "Отбор на надеждата" от втората фаза на турнира. В женското направление за златните медали ще играят Мексико и Уганда.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ