Челси победи без проблеми Фулъм, а Енцо Фернандес записа гол и асистенция за 2:0, предава БТА. Жоао Педро даде преднина на домакините с глава след центриране на Фернандес в края на първото полувреме, като това бе пето попадение за бразилеца в последните пет мача – 1:0.
Аржентинският халф сам оформи крайния резултат пет минути след началото на второто полувреме, когато удар на Трево Чалоба срещна ръката на Раян Сесеньон. Фернандес не сгреши от бялата точка, а Фулъм получи за трети път от началото на сезона гол от дузпа.
