Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси победи без проблеми Фулъм

Челси победи без проблеми Фулъм

30 Август, 2025 19:01 377 4

  • енцо-
  • фернандес-
  • челси-
  • фулъм

Енцо Фернандес се отчете с гол и асистенция

Челси победи без проблеми Фулъм - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Челси победи без проблеми Фулъм, а Енцо Фернандес записа гол и асистенция за 2:0, предава БТА. Жоао Педро даде преднина на домакините с глава след центриране на Фернандес в края на първото полувреме, като това бе пето попадение за бразилеца в последните пет мача – 1:0.

Аржентинският халф сам оформи крайния резултат пет минути след началото на второто полувреме, когато удар на Трево Чалоба срещна ръката на Раян Сесеньон. Фернандес не сгреши от бялата точка, а Фулъм получи за трети път от началото на сезона гол от дузпа.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълен смях

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣ВИЕ КОЙ МАЧ СТЕ ГЛЕДАЛИ БЕ 😂🤣🤣🤣 8

    19:09 30.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ти нали четеш

    1 0 Отговор
    Майка ти в гъ,.,за

    19:14 30.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ