Кристъл Палас иска Джо Гомес

31 Август, 2025 11:21 374 0

Сделката може да стане факт, ако капитанът Гехи поеме към Ливърпул

Снимка: БГНЕС
Кристъл Палас би позволил на капитана си Марк Гехи да премине в Ливърпул, ако Джо Гомес замине в обратната посока под наем за един сезон. Според информация на BBC, „орлите“ обмислят да поискат от Ливърпул 28-годишният Гомес да подсили тима им, ако шампионите наистина искат да привлекат Гехи, предава gong.bg.

Английският национал е на 25 години и има още само една година от договора си, а Палас не желае да рискува да го загуби без трансферна сума следващото лято.
Въпреки това изданието уточнява, че Ливърпул би отхвърлил всяко официално запитване на Палас за Гомес, тъй като от „Анфийлд“ не са склонни да се разделят с бранителя това лято. Палас вече е отправил запитване и към защитника на Манчестър Сити Мануел Аканджи, но швейцарецът не е особено ентусиазиран от идеята да заиграе на „Селхърст Парк“.

Гехи започна като титуляр първите четири мача на Палас за сезона и помогна на тима на Оливер Глазнер да се класира за груповата фаза на Лигата на конференциите след минимален успех с 1:0 общ резултат срещу норвежкия Фредрикстад. В същото време Джо Гомес има едва едно участие за Ливърпул през новата кампания. Той появи се като резерва при победата с 4:2 над Борнемут във Висшата лига.


