Краси Милошев пак е в Локо (Сф)

31 Август, 2025 14:55 356 0

Бившият юношески национал изкара едногодишен престой в катарския Ал Маркия

Халфът Красимир Милошев отново е футболист на Локомотив (София). Юношата на клуба подписа договор до лятото на 2026 година, съобщиха от Локомотив.
Милошев дебютира едва на 16 години за първия отбор и записа 168 мача и 6 гола с червено-черната фланелка.

Бившият юношески национал изкара едногодишен престой в катарския Ал Маркия, а сега се завръща у дома. Ръководството на Локомотив пожелава на Краси много здраве, щастие и радостни моменти в любимия клуб!, се казва в съобщението на "железничарите".


