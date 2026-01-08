Новини
Тахов: Фермерите не могат да бъдат конкурентоспособни без справедливи доходи

8 Януари, 2026 09:53 477 5

  • георги тахов-
  • фермери-
  • cbam

Той посочи и ново сериозно предизвикателство пред сектора, а именно въвеждането на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM)

Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фермерите не могат да бъдат конкурентоспособни без справедливи доходи и еднакви стандарти в търговията с трети страни. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на работна среща на високо политическо равнище на министрите на земеделието на ЕС в Брюксел. Той подчерта, че загубата на конкурентоспособност на европейските фермери не се дължи на техни действия, а е поради комбинация от растящи разходи, регулаторен натиск и неравнопоставеност спрямо вноса. „Разходите за енергия, торове, фуражи, труд и услуги продължават да се увеличават, докато пазарната възвръщаемост остава несигурна. Това пряко застрашава икономическата устойчивост на земеделските стопанства, особено в държави като България, където доходите са под средните за ЕС“, допълни д-р Тахов. Той изтъкна, че въвеждането на дегресивност в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) не трябва да подкопава конкурентоспособността на земеделските производители и да дискриминира техния принос към продоволствената сигурност.

Българският министър обърна внимание, че затрудненото снабдяване и повишените цени на производствените ресурси допълнително влошават ликвидността на стопанствата и допринасят за нарастване на потребителските цени. Той посочи и ново сериозно предизвикателство пред сектора, а именно въвеждането на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM). Министър Тахов каза още, че в периода 2026–2034 г. заплащането на въглеродни квоти за производството и вноса на амоняк и торове или налозите върху техния внос ще доведат до все по-високи цени на ключови продукти. По думите му това означава, че всеки тон тор, произведен или внесен в ЕС, ще бъде обременен с допълнителна стойност на цената на неговия въглероден отпечатък.

В рамките на срещата д-р Тахов подчерта, че бюджетът на ОСП следва да гарантира най-малко настоящите нива на подпомагане като бъде постигната пълна външна конвергенция на директните плащания. „България последователно настоява ОСП да остане силна и автономна политика, структурирана в два стълба, с правила, уредени в единен регламент. Необходимо е и запазването на правилото N+3, тъй като правилото N+1 е неприложимо за инвестиции с многогодишен хоризонт“, категоричен бе министър Тахов. Той акцентира върху необходимостта от гарантирано финансиране за развитието на селските райони, инвестиции в хидромелиоративната инфраструктура, преработката и хранително-вкусовата промишленост, както и от продължаване на преходната национална помощ за чувствителните сектори.

Д-р Тахов отбеляза, че значителна част от административната тежест за земеделските производители произтича от натрупването на изисквания извън рамките на ОСП. В този контекст той призова Европейската комисия да предприеме системни и измерими действия за намаляване на административната тежест, включително чрез оценка на кумулативния ефект от законодателството, по-добра координация между секторните политики, реалистични срокове и по-голяма гъвкавост при прилагането.

Относно търговските отношения българският земеделски министър подчерта, че ЕС не може да изисква по-високи стандарти от своите фермери, докато позволява внос на продукти, който не ги спазва. Той настоя за по-добро съгласуване на производствените стандарти, засилен санитарен и фитосанитарен контрол върху вноса, както и за ефективни предпазни механизми в рамките на търговските споразумения. В заключение министър Тахов подчерта необходимостта от стабилност и предвидимост на политиките, вместо чести преразглеждания и въвеждане на нови регулаторни изисквания.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    5 0 Отговор
    Могат тахов, но ти и цялата брюкселска пасмина заедно с регулациите си просто трябва да изчезнете.

    10:02 08.01.2026

  • 2 НАБЛЮДАТЕЛ

    6 0 Отговор
    Да си продадат Фераритата

    10:04 08.01.2026

  • 3 Кой е фермер?

    4 0 Отговор
    Кой е фермер? Този, който създава продукцията или този, който взима субсидията?

    10:25 08.01.2026

  • 4 Долу ЕС

    3 0 Отговор
    докато съществува скапания ес, НИЩО, ПОВТАРЯМ НИЩО НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КОНКУРЕТНО. Защо, всеки може сам да изброи простотиите и предателствата извършени от неизбирани и неотчитащи се на никого хора! пазар на емисии, неруски газ, торове, скъп ток, мигранти и престъпност, дженадария и фашизъм и оше мнооого

    10:31 08.01.2026

  • 5 Порно

    0 0 Отговор
    В България фермерите са рядкост, повечето са едри латифундисти, зърнари, точещи бюджета, и натискайки за "регулация" демек намаляване на рентните плащания. Щото бентлита и ферарита вече не ги кефят, друго си е хеликоптер и самолет. Ядем полски домати и ябълки, сирене от сухо мляко, и какви ли не други гадости.

    10:47 08.01.2026

