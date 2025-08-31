Новини
Симеоне остава спокоен въпреки най-слабия старт на Атлетико в Ла Лига под негово ръководство

31 Август, 2025 17:12 472 0

Три мача без победа за „дюшекчиите“, но треньорът вярва, че отборът ще се "събуди"

Симеоне остава спокоен въпреки най-слабия старт на Атлетико в Ла Лига под негово ръководство - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Диего Симеоне заяви, че продължава да вярва в играчите си и е убеден, че Атлетико Мадрид ще обърне тенденцията, въпреки че тимът му започна сезона в Ла Лига по-лошо от всякога под неговото ръководство. В събота Атлетико завърши 1:1 като гост на Алавес на „Естадио де Мендисороса“. Това бе трети пореден мач без победа от началото на шампионата – нещо, което се случва за първи път в ерата „Симеоне“. Последният път, когато клубът започна толкова слабо, беше през сезон 2009/10 при Абел Ресино, когато „рохибланкос“ не спечелиха нито един от първите си пет двубоя.

До момента мадридчани имат равенства срещу Алавес и Елче (1:1) и поражение от Еспаньол (1:2). „Първото нещо е отборът да се подобри – тогава ще дойдат и точките. Ще продължим да работим и аз вярвам в моите играчи. Имаме състав, който ще покаже по-добро лице. Днес отново можехме да спечелим, но ни липсваше острота и ефективност. Във всеки мач повеждаме, а после изпускаме – странно е“, каза Симеоне.

Голът за Атлетико вкара неговият син Джулиано още в 7-ата минута, но Алавес изравни чрез дузпа на Карлос Висенте, отсъдена за нарушение на Александър Серлот срещу Теналия.

Вратарят Ян Облак също изрази притеснения от слабото начало на сезона: „Когато нещата не вървят, няма как да не се тревожиш. Това не е стартът, който искахме. Имаме само две точки и усещането е много лошо, с огромна доза разочарование. Невероятно е какво ни се случва – вината е наша. Точките ги няма и това е изцяло наша отговорност.“

Атлетико ще се опита да запише първа победа в следващия кръг срещу Виляреал у дома, но напрежението около отбора вече се усеща сериозно.


