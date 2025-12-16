Тотнъм със сериозна оферта за испански халф на Атлетико Мадрид

Тотнъм е отправил оферта на стойност 70 милиона паунда за халфа на Атлетико Мадрид Пабло Бариос, съобщава “Fichajes”.

Лондончани изпитват сериозни затруднения в средата на терена, където настоящите централни полузащитници изпитват проблеми с изнасянето и прогресията на топката, пишат още в испанския материал.

Ръководството на „шпорите“ е идентифицирало Бариос като ключовото решение на този проблем и е готово да инвестира сериозно, за да подсили отбора.

22-годишният испанец вече има близо 130 двубоя за тима от Мадрид. Бариос е и златен олимпийски медалист със страната си от Париж 2024.