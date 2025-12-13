Новини
Атлетико Мадрид триумфира над Валенсия в емоционален сблъсък

13 Декември, 2025

Сблъсъкът не само предложи зрелищен футбол, но и напомни за силната връзка между двата клуба и българската футболна звезда Любо Пенев

Атлетико Мадрид триумфира над Валенсия в емоционален сблъсък - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид надделя над Валенсия с 2:1 в среща от 16-ия кръг на Ла Лига – двубой, който събра на терена два от емблематичните клуба в кариерата на българската легенда Любослав Пенев. Само преди броени дни двата гранда обединиха усилия в благородна кауза, откривайки съвместна дарителска сметка за лечението на „Ел Голеадор“.

В 17-ата минута капитанът на домакините Коке даде тон на срещата, разписвайки се за радост на препълнените трибуни.

Малко по-късно ВАР отмени попадение на „прилепите“ заради тънка засада, оставяйки гостите без отговор. Въпреки това, Валенсия не се предаде и в 63-ата минута резервата Лукас Белтран възстанови равенството, вдъхвайки надежда на своя тим.

Драмата обаче не приключи дотук. Само единадесет минути по-късно френският ас Антоан Гризман, появил се от пейката, върна преднината на „дюшекчиите“ с хладнокръвен гол.

След този успех възпитаниците на Диего Симеоне се изкачиха на четвърта позиция в класирането с актив от 34 точки, докато съставът на Карлос Корберан заема 16-ото място с 15 точки.


