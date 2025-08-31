Брайтън направи обрат срещу Сити

Брайтън победи Манчестър Сити с 2:1 в мач от третия кръг на Висшата лига. Сити поведе с гол на Ерлинг Холанд, но „чайките“ обърнаха с попадения на Джеймс Милнър от дузпа и Браян Груда в края на двубоя, предава gong.bg.



Още в 9-ата минута Холанд отправи удар към Барт Вербрюген, но стражът на домакините се намеси отлично. Малко по-късно и Каору Митома тества Джеймс Трафорд, който също беше на мястото си.



В 34-ата минута усилията на „гражданите“ дадоха резултат. Оскар Боб изведе Омар Мармуш, той елиминира двама защитници и пусна топката към Холанд, който не сбърка - 0:1.



След почивката обаче Брайтън заигра по-смело. В 67-ата минута „чайките“ получиха дузпа след игра с ръка на Матеуш Нунеш, а Джеймс Милнър бе точен от бялата точка за 1:1.



В заключителните минути Сити натисна, но пропуски на Оскар Боб и добра намеса на Вербрюген оставиха резултата равен. Когато изглеждаше, че двата отбора ще си поделят точките, в 89-ата минута Митома асистира на Браян Груда (на снимката), който с хладнокръвен удар донесе пълния обрат – 2:1 за Брайтън. Така Манчестър Сити инкасира първо поражение за сезона, докато Брайтън записа ценен успех срещу шампионите.

