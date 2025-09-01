Интер се изложи у дома срещу Удинезе

Интер загуби домакинството си на Удинезе след 1:2 във втория кръг от Калчото. Дуелът бе на стадион "Джузепе Меаца", предаде ФОКУС



Дензъл Дъмфрис откри за домакините в 17-ата минута след асистенция на Маркюз Тюрам. Кийнън Дейвис изравни от наказателен удар в 29-ата преди Артур Ата да сложи точка на спора в 40-ата, когато бе намерен от Дейвис.



Интер е 6-и с 3 точки, а Удинезе е 5-и, събирайки 4.

Лацио взе превес над гостуващия Верона след 3:0 във втория кръг от Серия "А". Мачът бе на стадион "Олимпико".



Матео Гендузи откри в третата минута, когато получи пас от Валентин Кастеянос. Матия Дзакани удвои 7 по-късно чрез второ голово подаване на Кастеянос. Точно Кастеянос сложи точка на спора в 41-ата минута, благодарение на асистенция от Николо Ровела. Булайе Диа също намери целта в 82-ата минута, а последното докосване бе на Реда Белаян.



Лацио е осми с 3 точки в таблицата. Верона е 18-и с една

Торино и Фиорентина приключиха 0:0 във втория кръг от Серия "А". Мачът бе на стадион "Олимпико".



"Биковете" са 18-и само с една точка. Фиорентина е 10-и с две.