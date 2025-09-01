Новини
Спорт »
Други спортове »
Милена Тодорова спечели медал в Дрезден

Милена Тодорова спечели медал в Дрезден

1 Септември, 2025 13:14 512 2

  • милена тодорова -
  • медал-
  • състезание-
  • летен биатлон -
  • германия

Българката бе сред малкото с лична покана

Милена Тодорова спечели медал в Дрезден - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Милена Тодорова записа поредния си значим успех с медал от много силното състезание по летен биатлон в Германия, информира БНР.

Българката бе сред малкото с лична покана като една от световните звезди в този спорт през последния сезон. Състезанията са част от нововъведенията в биатлона, след като Международният съюз (IBU) реши летните първенства вече да се провеждат през година.

Милена спечели бронз по импровизираното трасе из улиците на Дрезден в изключителната конкуренция на част от елитните състезателки на планетата. В масовия старт българката до последно бе лидер и едва в края бе изпреварена. В оспорвания финал фотофиниш с десети от секундата определи шампионката и нейните подгласнички.

Титлата грабна белгийката Лоте Лие завършила с две грешки в стрелбата за 31:56,2 мин. Втора, с равно време и три пропуска остана Каролин Нотен от Норвегия, а Милена Тодорова финишира само на 1,1 секунда след тях, също с три наказателни обиколки.

След българката се наредиха знаменитости като чехкинята Маркета Давидова (Чехия), германките Ванеса Фойгт и Юлия Танхаймер, французойките Осеан Мишелон и Лу Жанмоно, украинката Юлия Джима, словенката Анамария Лампич.

През следващите дни Тодорова ще се присъедини към националите, които продължават подготовката си за олимпиадата с тренировъчен лагер през септември във Фонт Ромео, Франция.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    Браво на момичето!

    14:21 01.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ