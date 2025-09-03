Новини
Наполи чупи рекорди: Заплатите в клуба скачат до невиждани висоти

3 Септември, 2025 08:43 769 1

  • наполи-
  • заплати-
  • бюджет-
  • трансфери-
  • кевин де бройне-
  • расмус хойлунд-
  • антонио конте-
  • аурелио де лаурентис-
  • серия а-
  • европейски футбол-
  • рекорд-
  • футболни новини

Де Бройне ще получава 5,5 милиона евро годишно

Наполи чупи рекорди: Заплатите в клуба скачат до невиждани висоти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Наполи обяви безпрецедентен ръст в бюджета за заплати, който за първи път в историята на клуба ще надхвърли впечатляващите 160 милиона евро за предстоящия сезон. Според авторитетното издание „Gazzetta dello Sport“, тази финансова експанзия е резултат от амбициозната трансферна политика на „партенопеите“, които привлякоха звезди като Кевин Де Бройне и Расмус Хойлунд – имена, които не само вдигат класата на отбора, но и значително увеличават разходите за възнаграждения.

С привличането на Де Бройне, който ще получава 5,5 милиона евро годишно, и Хойлунд, чиято заплата възлиза на 5 милиона евро, Наполи ясно показва, че няма намерение да се задоволява с постигнатото. Миналото лято клубът вече направи силен ход с трансфера на Ромелу Лукаку (6 милиона евро на сезон) и Скот Мактоминей (3 милиона евро), а сега продължава да надгражда с още по-големи амбиции.

Този внушителен скок в разходите – цели 35% спрямо миналата година, когато бюджетът за заплати беше 110 милиона евро – е част от дългосрочната стратегия на президента Аурелио Де Лаурентис. Той не крие желанието си да превърне Наполи в постоянен претендент за трофеи не само в Италия, но и на европейската сцена. Назначаването на опитния Антонио Конте за старши треньор е още един ясен сигнал, че клубът е готов да инвестира сериозно в бъдещето си.

Освен новите трансфери, ръководството на Наполи работи усилено и по задържането на ключови фигури. Подновяването на контрактите на Алекс Мерет и Франк Ангиса, както и предстоящото удължаване на договора на Матео Политано, допълнително увеличават общата сума, отделена за заплати. По-голямата част от бюджета, разбира се, е предназначена за футболистите, но и треньорският щаб получава заслужено внимание.

Само преди няколко години Наполи се бореше с финансови затруднения, но днес клубът е пример за стабилност и амбиция. След триумфа със Скудетото през миналия сезон, неаполитанците са решени да затвърдят позициите си сред елита на европейския футбол. С новия рекорден бюджет за заплати и звезден състав, Наполи се готви за поредната битка на върха – и феновете вече мечтаят за още по-големи успехи.


  • 1 ревизор

    0 1 Отговор
    Заплатите в клуба скачат до невиждани висоти,а заплатите и пенсиите в България са до невиждани празноти и нискоти.

    08:53 03.09.2025

