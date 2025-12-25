Скъсана дига на река Телки дере наводни пазарджишкото село Гелеменово ВИДЕО

Интензивните валежи скъсаха дига на река Телки дере при пазарджишкото село Гелеменово, наводнени са улици и къщи, предаде bTV.
За кризисната ситуация в профила си във Фейсбук съобщи Атанас Шопов, общински съветник в Пазарджик.
„Днес, на Коледа, вместо светлина и празник, в село Гелеменово има вода и страх. Първите къщи са под вода, залети от река Телки дере. Заедно с колегата Румен Димитров сме на терен – с 6 камиона, 2 багера и скална маса от неговата база. Работим без прекъсване, без значение от часа, без значение от празника, за да спрем бедствието и да помогнем на хората. Защото има моменти, в които Коледа не е на масата – а на терен, до хората. В трудните мигове най-големият празник е дългът“ написа Попов.
Вода е заляла и част от пътя Пазарджик – Бошуля, на около 2 км след разклона за село Юнаците, съобщават местни сайтове.
1 Мяу
В предходните 2 десетилетия са изградени 23, от 1970 г. до 1989 г. – 87.
След 1990 г. са довършени 11 големи язовира, сочи още статистиката
20:33 25.12.2025
2 МагареФ
20:37 25.12.2025
3 ?????
Хидроинженери им викаха.
Тогавашните умееха да строят язовири.
Сегашните май не могат и да ги поддържат.
20:38 25.12.2025