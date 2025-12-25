Новини
Скъсана дига на река Телки дере наводни пазарджишкото село Гелеменово ВИДЕО

25 Декември, 2025 20:20, обновена 25 Декември, 2025 20:26 447 3

  • пазарджик-
  • наводнение-
  • дига-
  • река

Водата заля улици и къщи

Скъсана дига на река Телки дере наводни пазарджишкото село Гелеменово ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивните валежи скъсаха дига на река Телки дере при пазарджишкото село Гелеменово, наводнени са улици и къщи, предаде bTV.

За кризисната ситуация в профила си във Фейсбук съобщи Атанас Шопов, общински съветник в Пазарджик.

„Днес, на Коледа, вместо светлина и празник, в село Гелеменово има вода и страх. Първите къщи са под вода, залети от река Телки дере. Заедно с колегата Румен Димитров сме на терен – с 6 камиона, 2 багера и скална маса от неговата база. Работим без прекъсване, без значение от часа, без значение от празника, за да спрем бедствието и да помогнем на хората. Защото има моменти, в които Коледа не е на масата – а на терен, до хората. В трудните мигове най-големият празник е дългът“ написа Попов.

Вода е заляла и част от пътя Пазарджик – Бошуля, на около 2 км след разклона за село Юнаците, съобщават местни сайтове.


Пазарджик / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мяу

    1 0 Отговор
    95 или 44% от всички големи язовири у нас са построени през 60-те години на миналия век.

    В предходните 2 десетилетия са изградени 23, от 1970 г. до 1989 г. – 87.

    След 1990 г. са довършени 11 големи язовира, сочи още статистиката

    20:33 25.12.2025

  • 2 МагареФ

    0 0 Отговор
    Аз знак кой е виновен. Путин е ударил две кирки у дигата и е избягал, каза ми го Мони и Шаламанката те са му видяли силуета от 200 метра в тъмното, но веднага са го познали.

    20:37 25.12.2025

  • 3 ?????

    0 0 Отговор
    Имаше навремето едни такива специалисти.
    Хидроинженери им викаха.
    Тогавашните умееха да строят язовири.
    Сегашните май не могат и да ги поддържат.

    20:38 25.12.2025

