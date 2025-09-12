Харченето на английските отбори за трансфери може да се окаже сериозен проблем

Английският футбол, или по-скоро Премиер лийг, похарчи 3,5 милиарда евро през последния трансферен прозорец, но това не означава, че се радва на отлично финансово здраве. Повече от половината клубове в четирите основни дивизии са технически неплатежоспособни, само един от всеки пет има балансиран бюджет – тоест приходите му се равняват на разходите – и едва единадесет отбора от 92-та, съставляващи тези четири нива, разполагат с достатъчно налични средства, за да покрият заплатите на играчите си за три месеца.

Докладът на Fair Game за 2025 г. разкри финансовите проблеми на един спорт, който, докато демонстрира финансова мощ с трансфери като този на Александър Исак от Нюкасъл Юнайтед в Ливърпул за 150 милиона евро и на Флориан Вирц от Байер Леверкузен в Ливърпул за 120 милиона, всъщност се разпада отвътре.

Случаи като този на Бъри, който фалира през 2020 г. и трябваше да бъде възстановен, или по-скорошният с Шефилд Уензди, който имаше проблеми с изплащането на заплатите и намирането на купувач, заедно с появата на Европейската Суперлига, принудиха британското правителство да създаде независим регулатор (IFR), който да наблюдава финансите на клубовете, за да се избегне повторението на подобни ситуации.

Въпреки това, според това проучване, от двадесетте отбора в Премиър лийг само Брайтън отговаря на минималните критерии на новия регулатор. Ако обхватът се разшири и към останалите професионални дивизии, могат да бъдат включени само Кеймбридж Юнайтед, Карлайл Юнайтед и Уимбълдън. Освен това, единственият клуб до шеста дивизия, който отговаря на всички изисквания, е Бат Сити – полупрофесионален отбор.

Според доклада 43 от 92 клуба разполагат с пари в банката за по-малко от месечните заплати. „Ако някой се съмнява дали футболът се нуждае от регулатор, днешният доклад разбива тези съмнения. Финансовото безразсъдство е широко разпространено, доброто управление е рядкост, а етичните въпроси рядко достигат до ръководството. Има изключения и сме щастливи да можем да отличим тези клубове“, заяви Найл Купър, изпълнителен директор на Fair Game.

IFR ще бъде създаден в края на тази година, като процесът по назначаване на ръководен екип вече е в ход. Според британското правителство законът е продължение на „дългия път към законност, започнал след опита за създаване на отцепническа Европейска Суперлига и поредица от нашумели случаи на клубове, изправени пред финансов крах“.

Сред правомощията на бъдещия регулатор ще бъдат законови проверки на собствениците и директорите на клубове, нови стандарти за участие на феновете във вземането на решения, правна защита на наследството на отборите и забрана за клубовете да се присъединяват към „затворени състезания и независими лиги“, визирайки Суперлигата.

В английския футбол проблемите с ликвидността са реалност, която изглежда ще се задържи. Близо две трети от клубовете във Висшата лига и Чемпиъншип, и почти 80% от тези в Лига 1 и Лига 2 не разполагат с достатъчно капиталови резерви, за да посрещнат плащанията си.

Загубите са най-очевидни в Чемпиъншип, където 18 от 24-те отбора са неплатежоспособни. Това е драма, която може да се отрази на непосредственото бъдеще на английския футбол и която се е задълбочила след Брекзит, както твърди Том Стокс, експерт-анализатор от EDSA.

„Излизането от Европейския съюз без споразумение промени завинаги паричните потоци в английския футбол“, коментира той пред EDSA. „Сега клубовете от Премиър лийг имат по-малко приходи от чужбина и трябва да следят по-внимателно финансите си, защото парите се изчерпват“, заключава той.