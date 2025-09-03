Новини
Легенда на Реал Мадрид на крачка от треньорския пост в Байер Леверкузен?

3 Септември, 2025 13:25 598 0

Раул Гонзалес е фаворит за поста

Легенда на Реал Мадрид на крачка от треньорския пост в Байер Леверкузен? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като Байер Леверкузен изненадващо освободи Ерик тен Хаг само два кръга след старта на новия сезон в Бундеслигата, на хоризонта се появи нов фаворит за треньорския пост – не кой да е, а емблематичният Раул Гонзалес. Според авторитетните издания „Марка“ и „Мундо Депортиво“, ръководството на „аспирините“ вече е в напреднали разговори с 46-годишния испанец.

Раул, който до момента ръководеше втория отбор на Реал Мадрид – Кастиля, е готов да направи решителната стъпка към елитния футбол и да поеме водещ европейски клуб. Не е тайна, че бившият голмайстор на „белия балет“ се ползва с огромно уважение в Германия, където остави ярка следа с екипа на Шалке 04. Именно престоят му в Бундеслигата може да се окаже решаващ коз в битката за треньорския пост в Леверкузен.

Припомняме, че името на Раул бе спрягано и за Севиля в края на миналия сезон, но сега изглежда по-близо от всякога до дебют като старши треньор на голям европейски тим. Въпреки това, конкуренцията за горещия стол в Байер е сериозна. Сред другите обсъждани варианти са Марко Розе и Един Терзич – двама доказани специалисти с опит в германския футбол.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
