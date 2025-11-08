Вердер Бремен сломи Волфсбург в последните секунди

Вердер Бремен изтръгна ценна победа с 2:1 над гостуващия тим на Волфсбург, в мач от 10-ия кръг на Бундеслигата. Срещата, изиграна пред ентусиазираните фенове на "Везерщадион", предложи емоции до самия финален съдийски сигнал.

Гостите от Волфсбург първи намериха път към мрежата – в 28-ата минута Матиас Сванберг се възползва от прецизен пас на Саел Кумбеди и откри резултата, хвърляйки "вълците" в радост.

Домакините обаче не се предадоха и продължиха да търсят изравняване с настойчивост и хъс. Търпението на "зелените" бе възнаградено едва в 83-ата минута, когато Йенс Стаге, след чудесна асистенция от японския национал Юкинари Сугавара, възстанови равенството и върна надеждите на бременци.

Когато изглеждаше, че двубоят ще завърши без победител, драмата достигна своя връх. В четвъртата минута на добавеното време Самуел Мбангула се оказа на точното място и с помощта на Виктор Бонифейс реализира победния гол, който взриви трибуните и донесе трите точки на Вердер.

След този успех, Вердер Бремен се изкачи на седмата позиция във временното класиране с актив от 15 точки, докато Волфсбург остава на 12-о място с едва 8 пункта.