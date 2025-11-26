Пеп Гуардиола под обстрел от английските медии: Опозори Шампионската лига

Вълна от остри критики към мениджъра на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, след като неговият тим претърпя болезнено поражение с 0:2 от Байер Леверкузен в Шампионската лига. Решението на каталунския специалист да заложи на резервен състав в своя юбилеен, стотен мач в турнира, предизвика истински медиен ураган на Острова.

Според авторитетното издание „Индипендънт“, Гуардиола е поел неоправдан риск, който се е обърнал срещу него и е навредил на реномето на клуба. Журналистите не спестиха критики, определяйки действията му като „безразсъдни“ и „самоубийствени“ в контекста на най-престижния европейски клубен турнир.

Още по-остро се изказа Goal.com, които директно обвиниха Пеп, че е „опозорил Шампионската лига“ с избора си на стартова единайсеторка, която според тях не отговаря на стандартите за такъв голям футболен спектакъл.

„Арогантността на мениджъра доведе до падението на отбора“, гласи безпощадният им коментар.

Вълната от недоволство не спря дотук. „Дейли Мейл“ саркастично припомни, че подобни експерименти с резерви вече са коствали скъпо на Сити през миналия сезон. „Мирър“ от своя страна заяви, че Гуардиола е преминал границата между разочарование и пълно унижение, докато „Сън“ категорично посочи, че фиаското има само един виновник – мениджърът. Дори по-умерената „Би Би Си“ не пропусна да отбележи, че поражението има ясен адресат.