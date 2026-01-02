Арсенал с интерес към Леон Горецка

Лондонският гранд Арсенал е на път да раздвижи трансферния пазар с интерес към един от най-опитните полузащитници в Бундеслигата – Леон Горецка. Според авторитетни източници, включително трансферния експерт Екрем Конур от CaughtOffside, представители на германския национал вече са влезли в контакт с „артилеристите“ относно евентуално преминаване на футболиста на „Емиратс“.

Любопитен факт е, че агентите на Горецка са същите, които движат интересите и на Кай Хаверц – настоящ играч на Арсенал. Това е улеснило първоначалните разговори между двете страни, като се твърди, че Байерн Мюнхен е склонен да се раздели с халфа, ако получи достатъчно атрактивна оферта. Въпреки това, по-вероятно изглежда трансферът да се осъществи през лятото, когато договорът на Горецка с баварците изтича и той може да напусне като свободен агент.

Ситуацията в Арсенал е напрегната – контузиите в състава продължават да тормозят мениджъра Микел Артета, който е изправен пред сериозни кадрови главоблъсканици в решаващата част на сезона. Испанският наставник не крие, че търси качествени попълнения, които да донесат реална добавена стойност, а не просто да запълнят бройката. Последният мач срещу Брайтън ясно показа липсата на дълбочина в състава, след като Деклан Райс бе принуден да играе на непривична за него позиция и впоследствие получи травма.

Интересът към Леон Горецка не се ограничава само до Арсенал. Манчестър Юнайтед и Тотнъм Хотспър също са провели предварителни разговори с представителите на футболиста, макар че и при тях евентуален трансфер изглежда по-реалистичен през лятото. Сред другите кандидати за подписа на германеца се нареждат турските грандове Фенербахче и Галатасарай, както и италианските Ювентус и Наполи, плюс испанския Атлетико Мадрид.

Горецка, който навърши 30 години, се присъедини към Байерн Мюнхен през 2018 година, след като напусна Шалке 04 като свободен агент. През настоящия сезон той има 23 участия във всички турнири, но все още не е записал гол или асистенция.