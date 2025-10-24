Новини
Мануел Нойер ще пропусне следващите два двубоя на Байерн

Мануел Нойер ще пропусне следващите два двубоя на Байерн

24 Октомври, 2025 08:24 291 0

Шанс за младия Йонас Урбиг

Мануел Нойер ще пропусне следващите два двубоя на Байерн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Байерн Мюнхен - Мануел Нойер ще получи заслужена почивка и няма да застане под рамката на баварците в предстоящите два мача, съобщава авторитетното издание „Билд“.

Решението идва след като 39-годишният страж бе титуляр в 11 от 12-те срещи на тима през този сезон, като единствено в първия кръг на Купата на Германия отстъпи мястото си на младия Йонас Урбиг. Сега 22-годишният Урбиг ще има възможност да се докаже в два последователни двубоя – първо срещу Борусия Мьонхенгладбах в Бундеслигата, а след това и срещу бившия си клуб Кьолн във втория кръг на Купата на Германия.

Любопитен факт е, че Нойер така или иначе няма право да играе в турнира за Купата, тъй като изтърпява наказание за червен картон, получен в миналогодишния осминафинал срещу Байер Леверкузен. Що се отнася до шампионатния сблъсък, причините за отсъствието на опитния вратар са различни – според източници от клуба, Байерн иска да даде повече игрово време на Урбиг, за да тества неговите качества и да прецени дали може да бъде достоен наследник на Нойер в близко бъдеще. Неофициално се говори за вътрешно споразумение, което гарантира на младия страж редовни изяви през сезона.

След убедителната победа с 4:0 над Брюж в Шампионската лига, самият Нойер коментира, че е важно младите таланти да получават шанс за изява, а той е готов да подкрепя отбора и извън терена. Така Байерн Мюнхен ще заложи на свежестта и амбицията на Йонас Урбиг в следващите два мача, докато Мануел Нойер ще има възможност да си поеме дъх и да се подготви за новите предизвикателства през сезона.


