Двама основни играчи си тръгват от Монтана

3 Септември, 2025 14:08 677 2

Текучеството в отбора може да не спре дотук

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двама ключови състезатели на Монтана официално прекратиха договорите си с тима. Става дума за полузащитника Стефан Каменов и централния защитник Денис Динев, които по взаимно съгласие напускат редиците на северозападния отбор.

Стефан Каменов, който е израснал в школата на Монтана и дълги години бе част от детско-юношеската система на клуба, слага край на престоя си при родния тим.

Денис Динев, продукт на академията на "Левски", също поема по нов път в кариерата си, след като не успя да се наложи трайно в състава.

Текучеството в "Монтана" може да не спре дотук. Според източници от клуба, не е изключено още футболисти да се разделят с отбора в близките дни. Причината – ръководството усилено работи по привличането на нови попълнения, включително и чуждестранни играчи, които вече започнаха да пристигат на стадион "Огоста".


  • 1 Мимо

    1 0 Отговор
    Почна се - влязоха в А група, първата работа беше да вземат "удобен" треньор и се започна с комисионите и трансферите на чужди играчи - с предимство са идващите от Южен на Европа контингент. Местните момчета - на вятъра.... Коментарите са излишни.

    Коментиран от #2

    14:12 03.09.2025

