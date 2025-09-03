Двама основни играчи си тръгват от Монтана

Двама ключови състезатели на Монтана официално прекратиха договорите си с тима. Става дума за полузащитника Стефан Каменов и централния защитник Денис Динев, които по взаимно съгласие напускат редиците на северозападния отбор.

Стефан Каменов, който е израснал в школата на Монтана и дълги години бе част от детско-юношеската система на клуба, слага край на престоя си при родния тим.

Денис Динев, продукт на академията на "Левски", също поема по нов път в кариерата си, след като не успя да се наложи трайно в състава.

Текучеството в "Монтана" може да не спре дотук. Според източници от клуба, не е изключено още футболисти да се разделят с отбора в близките дни. Причината – ръководството усилено работи по привличането на нови попълнения, включително и чуждестранни играчи, които вече започнаха да пристигат на стадион "Огоста".