Браво! Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на US Open при юношите

4 Септември, 2025 06:30 531 1

Поставеният под №1 Иванов и шампион при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра

Браво! Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на US Open при юношите - 1
Снимка: БГНЕС
Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под №1 Иванов и шампион при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра.

Победата е трета за Иванов на турнира, без да загуби сет, но тя не дойде никак лесно.

Българинът пропусна сетбол при 6:5 в първия сет, но при втората си възможност в тайбрека не сбърка и поведе.

Вторият сет отново бе равностоен, като Иванов направи ключов пробив в седмия гейм и с 6:4 завоюва победата.

На четвъртфиналите Иван Иванов ще играе срещу Макс Шьонхаус (Германия). Двамата играха един срещу друг на полуфиналите на Уимбълдън и Ролан Гарос, като си размениха по една победа.

По-рано и другият българин Александър Василев достигна до четвъртфиналите след победа със 7:5, 4:6, 7:6(7) срещу Ян Кумсат (Чехия) за 2 часа и 20 минути.


  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Браво на момчето!

    06:34 04.09.2025

